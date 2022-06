7 etapas para liberar espaço de armazenamento no seu Apple Watch em 2022

O Apple Watch não tem muito armazenamento para armazenar aplicativos, músicas e outras coisas. Diferentes séries de relógios têm armazenamento variável e pode ser perturbador não ter armazenamento suficiente para baixar aplicativos, arquivos e atualizações. Seu Apple Watch indicará a você sobre pouco armazenamento e, se você achar que o Apple Watch está com pouco espaço, este artigo o ajudará com isso.

Como liberar espaço no seu Apple Watch

Neste artigo, discutiremos como você pode liberar espaço no Apple Watch.

Saiba o que está consumindo armazenamento

Em primeiro lugar, você deve saber o que está consumindo muito do seu espaço no Apple Watch. Seja o aplicativo, música, fotos ou qualquer outro arquivo, você deve saber o que consome armazenamento no seu relógio. Para verificar o armazenamento do seu Apple Watch, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Definições aplicativo no seu relógio.

Dentro Definições dirigir a Em geral e depois para Uso.

Aqui, a seção de armazenamento exibe o armazenamento total e o armazenamento usado.

Deslize a tela para baixo e você saberá que tipo de arquivo e conteúdo está consumindo o armazenamento do seu Apple Watch.

No caso, se você quiser verificar o armazenamento do Apple Watch no aplicativo em seu telefone, vá para o Meu relógio > Geral > Sobre. Isso mostrará o armazenamento total e o armazenamento usado no seu Apple Watch.

Remova aplicativos desnecessários

A primeira coisa que você deve fazer é remover os aplicativos desnecessários. Se você deseja remover os aplicativos do Apple Watch do telefone, siga as etapas abaixo-

Abra o Assistir aplicativo no seu celular.

No aplicativo, acesse o Meu relógio tela e deslize para baixo até chegar ao Instalado no Apple Watch seção.

Agora, selecione o aplicativo que você deseja remover e desative a alternância para Mostrar aplicativo no Apple Watch.

Volte para a tela anterior e você verá que o aplicativo agora está lá no Aplicativos disponíveis seção.

Se você deseja remover aplicativos do relógio diretamente, siga as etapas abaixo-

aperte o Coroa Digital para ir para a tela inicial.

Se a tela inicial estiver no modo de exibição de grade, siga as etapas abaixo- Mantenha pressionado o ícone do aplicativo até que todo o ícone do aplicativo comece a tremer. Agora, toque no X botão no aplicativo que você deseja remover. Confirme a exclusão do aplicativo. Agora, pressione o Coroa Digital novamente para parar o jiggling do aplicativo.

Caso a tela inicial esteja em exibição de lista, siga as etapas abaixo para remover o aplicativo Deslize a lista e procure o aplicativo que deseja excluir. Agora deslize a entrada do aplicativo para a esquerda e toque no Cesto de lixo . Toque em Excluir aplicativo para excluir o aplicativo.



Ressincronizar fotos

Outra maneira de liberar espaço no Apple Watch é ressincronizar fotos. Para ressincronizar fotos no seu relógio usando seu iPhone, siga as etapas abaixo-

Abra o Ver app no ​​seu iPhone e vá para o Meu relógio seção.

Aqui, toque no Fotos opção.

Em seguida, verifique se a opção está definida como Personalizado e não Espelhe meu iPhone.

A seguir, toque no Álbum sincronizado e mude para um álbum diferente com menos fotos.

Agora, toque no Limite de fotos e reduza o número de fotos a serem sincronizadas.

Remover podcasts

Outra etapa de solução de problemas a seguir é remover o podcast. Muitas pessoas ouvem o podcast no Apple Watch e, se você armazena podcasts no Apple Watch, deve removê-los. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Ver aplicativo no seu iPhone. Aqui, dirija-se ao Meu relógio aba.

Agora, toque no Podcasts opção. Agora você verá duas opções para baixar episódios automaticamente.

Selecionando o Personalizado A opção oferece controle sobre os podcasts sincronizados com seu relógio. No entanto, se você não quiser nada disso, basta desativar a alternância dos podcasts que não está mais ouvindo.

Remover audiolivros

Muitas pessoas também ouvem audiolivros no Apple Watch. Se for esse o caso, você deve remover os audiolivros. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Ver aplicativo em seu telefone.

Dirija-se ao Meu relógio seção no iPhone. Aqui, toque no Audiolivros.

Desabilite a opção de Lendo agora e Quero ler. Se essas opções estiverem ativadas, seu relógio fará o download do audiolivro automaticamente.

Remover música

Se o armazenamento do seu relógio estiver ocupado pela música que você gosta de ouvir no relógio, tente removê-lo. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Ver aplicativo em seu telefone.

Aqui, clique em Meu relógio na barra inferior e clique em Música.

Desligue a alternância para o Música recente.

Feito isso, toque no Editar opção no canto superior direito.

Agora, toque no Excluir ícone ao lado da lista de reprodução que você deseja excluir. Confirme a exclusão e isso removerá a música do relógio.

Desemparelhar o Apple Watch

Por fim, se você ainda achar que seu relógio está com pouco armazenamento, desemparelhe e repare o Apple Watch. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abra o Ver aplicativo e toque em Todos os relógios.

A seguir, toque no Informações ícone ao lado do seu relógio e, em seguida, toque na opção para Desemparelhe o Apple Watch. Isso desemparelhará o Apple Watch.

Agora, aproxime o Apple Watch do iPhone.

Aguarde até ver o emparelhamento e toque em Continuar.

Agora, siga as instruções na tela para emparelhar seu relógio.

Conclusão

O Apple Watch tem menos armazenamento quando comparado a um telefone, e ninguém gostaria de ficar sem armazenamento no Apple Watch. Se você estiver com pouco armazenamento no Apple Watch e quiser liberar algum espaço, este artigo o ajudará com isso. Seguindo as etapas mencionadas neste artigo, você poderá liberar espaço no seu Apple Watch com facilidade.

