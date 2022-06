7 maneiras de consertar o Vizio Sound Bar continua desligando [2022]

Às vezes, há um problema com a ativação/desativação das barras de som do Vizio. E esse problema foi encontrado por muitas pessoas que tentam programar o controle remoto da TV com uma barra de som. E há várias razões pelas quais isso pode ocorrer. Algumas pessoas de repente ligam e desligam sozinhas, causando um problema. Veja como consertar a barra de som do Vizio que continua desligando.

Corrigir a barra de som do Vizio continua desligando

As pessoas têm enfrentado este problema por muitas razões. O problema pode ser causado pela atualização do firmware da barra de som ou da TV, alterando as configurações de energia ou usando outro controle remoto diferente do controle remoto Vizio.

Estas são algumas razões pelas quais você pode estar enfrentando esse problema. Vamos verificá-los.

Superaquecimento

O superaquecimento é um problema comum em eletrônicos. Geralmente acontece quando há um problema com os fios do sistema ou outro problema interno.

Portanto, existe a possibilidade de sua barra de som Vizio estar superaquecendo, causando esses problemas.

Depois de usar sua barra de som por um tempo, sugerimos que você a espane um pouco ou peça a um eletricista que verifique se ela está ficando muito quente.

Firmware

É comum que os desenvolvedores atualizem seu firmware para manter tudo atualizado e adicionar novos recursos para os usuários. E o Vizio também recebe atualizações de firmware regularmente.

Portanto, seu firmware Vizio pode estar desatualizado. E sua barra de som Vizio pode ter sido desligada devido a esse problema.

Portanto, certifique-se sempre de ter o firmware mais recente instalado.

Ambiente Ecológico

No Vizio, o recurso ‘Eco’ está disponível. E esta é provavelmente a razão pela qual o Vizio desliga automaticamente por causa da energia do eco na sua barra de som Vizio.

Portanto, se estiver ligado e você estiver enfrentando esse problema, tente desativá-lo.

Use o controle remoto correto

Usar o controle remoto errado é um erro comum cometido por muitos usuários. Todos os controles remotos parecem iguais.

No entanto, o Vizio pode não funcionar corretamente se um controle remoto diferente for usado para controlá-lo. Quando isso ocorrer, a barra de som do Vizio será desligada automaticamente.

O aplicativo móvel do SmastCast deve instalar automaticamente atualizações para sua barra de som Vizio se tiver acesso à Internet.

É possível que o motivo pelo qual seu firmware seja desligado automaticamente seja porque você não tem o aplicativo móvel configurado.

Siga estas etapas para conectar sua barra de som Vizio à Internet:

A primeira coisa que você deve fazer é baixar o aplicativo móvel.

Em seguida, conecte a barra de som ao wifi.

Agora, selecione o botão “Menu”.

E selecione “Configuração WiFi”.

Use o botão “Play/Pause” para escolhê-lo quando encontrá-lo.

Agora, para confirmar, pressione-o novamente.

E assim que isso for confirmado, os LEDs devem alternar na frente.

Você precisará atualizar o firmware da sua barra de som depois de conectá-la ao wifi. Siga esses passos:

Clique em “ Configurações do dispositivo ” no aplicativo da barra de som.

” no aplicativo da barra de som. Escolher “ Adicionar novo dispositivo ” da lista.

” da lista. Configure-o de acordo com as instruções.

Em seguida, inicie o “ Elenco inteligente ” aplicativo móvel.

” aplicativo móvel. Agora, as atualizações podem ser verificadas clicando em “Verifique se há atualizações.“

As atualizações são baixadas automaticamente se estiverem disponíveis. A barra de som do Vizio será desligada e ligada automaticamente enquanto a atualização é baixada.

Redefinir a barra de som do Vizio

Existe uma solução generalizada para este problema, bem como para muitos outros. Mas, uma redefinição do sistema remove todos os arquivos do seu Vizio Soundbar.

Portanto, você também pode tentar redefinir sua barra de som Vizio. As etapas a seguir o guiarão pela redefinição da barra de som do Vizio.

No seu controle remoto, pressione a tecla menu

Encontre a opção intitulada “ Redefinir Não “

“ Em seguida, usando as teclas para cima/para baixo no controle remoto, selecione “Reiniciar sim”

Em seguida, clique no botão play quando terminar de alterá-lo.

A mensagem de confirmação aparece na tela como “ Confirmado sim “

“ Agora, para redefini-lo, clique novamente no botão play.

As luzes LED da sua barra de som piscarão três vezes quando você terminar o processo. Isso significa que ele foi redefinido.

Redefinir configuração ecológica

Como mencionado acima, as barras de som do Vizio podem ser desligadas automaticamente devido às configurações de eco. Portanto, se não receber nenhum sinal de áudio enquanto a configuração de eco estiver ativada/desativada, ela será desligada automaticamente.

Mas, ele pode ser ligado e desligado verificando e alterando a configuração. Siga esses passos:

No controle remoto, pressione “ Próximo .”

.” Existe uma opção intitulada “ Ambiente Ecológico ,” entre outros.

,” entre outros. Agora, desligue-o clicando na opção.

Palavras finais

Isso é tudo sobre como corrigir o controle remoto Vizio não está funcionando. O desligamento e desligamento do alto-falante às vezes é causado pela fiação do receptor e do sinal. Além disso, um único fio de fio pode ligar e desligar o dispositivo sozinho. Também é importante que a barra de som Vizio receba um sinal de entrada dentro de 15 minutos para que funcione corretamente. No entanto, a equipe de suporte da barra de som do Vizio deve ser contatada se nenhum dos métodos acima funcionar.

