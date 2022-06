8 maneiras de corrigir a VPN que não funciona no Windows 11

Muitas pessoas usam VPNs para acessar conteúdo com restrição geográfica e até ocultar os detalhes do trabalho que realizam online. Os usuários relataram recentemente problemas em relação à VPN. Muitos usuários reclamaram que o Windows 11VPN não está funcionando. O problema é comumente enfrentado devido a motivos como Windows desatualizado, drivers defeituosos, problema com DNS, Firewall e vários outros.

Corrigir VPN que não funciona no Windows 11

Este guia irá ajudá-lo a corrigir o Windows 11 VPN que não está funcionando.

Usar VPN de terceiros

A primeira coisa que você deve tentar fazer é usar uma VPN de terceiros. Você pode instalar uma VPN dedicada em seu PC que atenda às suas necessidades. Use a VPN dedicada em vez da VPN integrada, e isso provavelmente deve corrigir o problema. Se isso não resolver o problema, você deve passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Outra coisa que você pode tentar fazer é atualizar o Windows. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

Na barra lateral esquerda, clique no botão Atualização do Windows.

Agora no lado direito, clique em Verifique se há atualizações.

Baixe e instale a atualização e tente usar a VPN novamente.

Liberar DNS

Se a VPN do Windows 11 não estiver funcionando, tente liberar o DNS. A liberação do DNS provavelmente deve resolver o problema para você. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar.

No Menu Iniciar procurar por CMD. Clique com o botão direito do mouse no Prompt de comando e depois clique em Executar como administrador.

No Prompt de comando execute os seguintes comandos- ipconfig /lançamento ipconfig /flushdns ipconfig /renovar netsh int ip reset netsh winsock reset



Feito isso, feche o Prompt de comando e reinicie o seu PC.

Desativar firewall

Você também pode enfrentar o problema devido ao firewall conflitante. Se você tiver um firewall de terceiros, tente desativá-lo para corrigir o problema. No entanto, se você usar o Firewall do Windows Defender, precisará desativá-lo. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o janelas chave e procure Painel de controle e abri-lo.

No Painel de controle, procurar por Firewall do Windows Defender e abri-lo.

A seguir, clique em Ativar ou desativar o Firewall do Windows Defender da barra lateral esquerda.

Agora, selecione Desative o Firewall do Windows Defender para ambos Configurações de rede privada e Configurações de rede pública.

Clique em OK para salvar as alterações.

Reinstale os adaptadores de rede WAN Miniport

A próxima coisa que você deve tentar fazer é reinstalar os adaptadores de rede WAN Miniport. Para reinstalar os adaptadores de rede WAN Miniport, siga as etapas abaixo-

aperte o Windows + X combinação de teclas e, em seguida, clique em Gerenciador de Dispositivos.

No Gerenciador de Dispositivos expanda a guia para Adaptadores de rede .

Agora, clique com o botão direito do mouse no Miniporta WAN (IP) e clique em Desinstale o dispositivo.

Quando solicitado a confirmar a desinstalação do driver, clique em Desinstalar.

Faça o mesmo para o Miniporta WAN (PPTP) e Miniporta WAN (IPv6) .

Agora, reinicie o seu PC para reinstalar o adaptador de rede.

Desativar configurações de proxy

Se você ainda enfrentar o problema, tente desabilitar as configurações de proxy. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

Na barra lateral esquerda do Definições aplicativo, clique em Rede e Internet seção.

Agora do lado direito, clique no botão Procuração opção.

Clique em a Configurar botão e, em seguida, desligue a alternância para usar uma Servidor proxy. Feito isso, clique em Salvar para salvar as alterações.

Definir exceção para UDP

Se a VPN do Windows 11 não estiver funcionando, você pode tentar configurar uma exceção para UDP. Para definir uma exceção para UDP, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar procurar por Editor do Registro e abri-lo.

No Editor do Registro navegue até o seguinte endereço- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent

No lado direito, clique com o botão direito do mouse no PolicyAgent e depois clique em Novo e depois Valor DWORD (32 bits).

Renomeie para AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule .

No lado direito, clique duas vezes na nova chave que você criou para editá-la.

Colocou o Dados de valor para 2 e clique em OK confirmar

Reinicie o seu PC e o problema deve ser corrigido.

Reinicialize seu PC

As etapas acima provavelmente devem corrigir o problema. No entanto, se você ainda enfrentar o problema, tente redefinir seu PC com Windows 11. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu PC com Windows 11.

Certifique-se de estar no Sistema seção no Definições .

Agora no lado direito, clique em Recuperação.

Clique no Redefinir computador botão sob o Opções de recuperação.

Você verá duas opções agora- Mantenha meus arquivos e Remova tudo. Mantenha meus arquivos- Isso removerá os aplicativos e configurações, mas manterá seus arquivos pessoais. Remova tudo- Isso removerá todas as suas configurações, aplicativos e arquivos pessoais.



Agora siga as instruções na tela para redefinir seu PC.

Palavras finais

É assim que você pode corrigir o Windows 11 VPN não está funcionando. Seguindo as etapas deste artigo, você poderá corrigir o problema. A última etapa que discutimos neste artigo deve ser seguida no final se nenhuma das outras etapas resolver o problema.

