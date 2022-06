8 maneiras fáceis de corrigir o touchpad que não funciona no Windows 11

O touchpad com defeito em um laptop pode ser frustrante, especialmente quando você tem algo urgente para fazer. Os problemas não são novos no Windows 11 e, se você encontrar um problema com o touchpad, não há com o que se preocupar. Os problemas do touchpad ocorrem principalmente devido a drivers desatualizados, bugs aleatórios, atualizações problemáticas do Windows e vários outros. O problema é fácil de corrigir e você pode fazer isso facilmente seguindo algumas etapas de solução de problemas.

Corrigir o problema do touchpad do Windows 11 não está funcionando

Neste artigo, discutiremos algumas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o touchpad que não funciona no Windows 11.

Reinicie seu PC

Muitas vezes, o problema pode ser encontrado devido a bugs/falhas aleatórios ou temporários. Portanto, em vez de continuar com as etapas de solução de problemas primeiro, reinicie o PC. Reiniciar o seu PC provavelmente deve corrigir o problema que você está enfrentando. No entanto, se você ainda encontrar o problema mesmo depois de reiniciar o computador, vá para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo. Se o touchpad não estiver funcionando, tente usar um mouse externo para prosseguir com as etapas de solução de problemas a seguir.

Ative seu touchpad

Outra coisa que você pode tentar fazer é ativar o touchpad. Você terá que habilitar manualmente o touchpad do seu PC com Windows 11. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

aperte o Windows + eu combinação de teclas para abrir o Definições.

Dirija-se ao Bluetooth e dispositivos seção da barra lateral esquerda.

No lado direito, clique no botão Touchpad opção.

Em seguida, ative a alternância para o touchpad.

Execute o solucionador de problemas de hardware

Se você estiver enfrentando problemas com o Touchpad em seu laptop, tente executar o solucionador de problemas de hardware. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o janelas tecla do seu teclado e na Menu Iniciar procurar por CMD.

Selecionar CMD no resultado da pesquisa e, em seguida, selecione Executar como administrador.

No Prompt de comando digite e execute o comando msdt.exe -id DeviceDiagnostic

Agora no Hardware e dispositivos janela de solução de problemas, clique em Próximo e siga as instruções na tela para executar o solucionador de problemas de hardware e corrigir o problema.

Se você ainda enfrentar o problema com o touchpad e não conseguir usá-lo, tente atualizar seu PC com Windows. Abaixo estão as etapas para ajudar a atualizar o Windows 11 PC-

Imprensa Windows + eu combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo em seu PC.

No Definições aplicativo, vá para o atualização do Windows da barra lateral esquerda.

atualização do Windows Agora no lado direito, clique em Verifique se há atualizações.

Baixe e instale todas as atualizações no seu PC e reinicie o seu PC.

Feito isso, o problema deve ser corrigido.

Drivers de touchpad desatualizados também podem ser a razão por trás do problema com o touchpad. Se você achar que o touchpad não está funcionando, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, no menu que se abre, clique em Gerenciador de Dispositivos.

Aqui, expanda o Mouses e outros dispositivos apontadores seção clicando duas vezes sobre ela.

Agora, clique com o botão direito do mouse no touchpad e clique em Atualizar Driver.

Feito isso, clique em Pesquise automaticamente por motoristas.

Uma vez feito, reinicie o seu PC e o problema deve ser corrigido.

Reinstale os drivers do touchpad

Outra etapa de solução de problemas a seguir é reinstalar os drivers do touchpad. O problema com o touchpad pode ser devido aos drivers corrompidos ou defeituosos, que podem ser facilmente corrigidos reinstalando os drivers do touchpad. Para isso, siga os passos abaixo-

Abrir Menu Iniciar e procure Gerenciador de Dispositivos. Clique na primeira opção do resultado da pesquisa para abrir o Gerenciador de Dispositivos.

No Gerenciador de Dispositivos, Expandir o Mouses e outros dispositivos apontadores clicando duas vezes nele.

Aqui, clique com o botão direito do mouse nos drivers do touchpad e clique em Desinstale o dispositivo.

Confirme a desinstalação do driver e reinicie o dispositivo para reinstalar o driver.

Verificar vírus no PC

Se você ainda enfrentar o problema, prefira verificar o vírus em seu PC. Você pode usar um antivírus de terceiros para verificar o vírus em seu PC. No entanto, se você não usar um software antivírus de terceiros, poderá preferir usar a Segurança do Windows para fazê-lo. Normalmente, a Segurança do Windows deve fazer o trabalho para você.

Redefinir computador

Se você ainda enfrentar o problema com o touchpad no seu PC, será necessário redefinir o seu PC. A redefinição do seu PC reverterá o sistema para as configurações de fábrica e deve corrigir o problema que você está enfrentando. Antes de continuar com este processo, certifique-se de ter um backup de seus arquivos. Para redefinir seu PC, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + eu chave para abrir o Definições aplicativo em seu PC.

Do lado direito do Sistema guia, clique em a Recuperação opção.

a Agora, clique no Redefinir computador botão para continuar em frente.

Agora você verá duas opções- Mantenha meus arquivos e Remova tudo.

Mantenha meus arquivos- Se você deseja manter seus arquivos, mas remover todos os aplicativos e configurações, escolha esta opção. Remover tudo- Se você deseja remover tudo do seu PC, incluindo arquivos, aplicativos e configurações, escolha esta opção.

Agora, siga as instruções na tela e você poderá redefinir seu PC.

Palavras finais

Se você está enfrentando problemas com o touchpad no Windows 11, este artigo aqui o ajudará. Dado o exposto, discutimos algumas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o touchpad que não funciona no Windows 11.

