Periodicamente, o Banco Central do Brasil (BCB) divulga dados oficiais e análises feitas durante importantes reuniões oficiais (Copom e Comef) que decidem fatores importantes no que tange à economia.

Dados oficiais sobre a 49ª reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef)

Sendo assim, na data desta publicação, 2 de junho de 2022, o Banco Central do Brasil (BCB) divulgou a 49ª Ata da reunião oficial do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef). Confira alguns pontos relevantes!

A análise do Comef sobre os mercados financeiros globais

De acordo com a Ata oficial da 49ª reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), o sistema financeiro das principais economias segue resiliente.

As instituições financeiras (IFs) mantiveram a estabilidade

As instituições financeiras (IFs) nesses países mantêm níveis de capital e liquidez robustos. Conforme destaca o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), as instituições financeiras (IFs) de importância sistêmica com maiores exposições à Rússia e à Ucrânia mantiveram, no primeiro trimestre de 2022, níveis de capital e de liquidez acima do mínimo exigido.

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia impacta a economia

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) segue acompanhando de perto os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e seus impactos sobre os mercados financeiros e de capitais, destaca a divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB).

O cenário global deteriorou-se desde a última reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef). Em reação às pressões inflacionárias acentuadas pelos desdobramentos do conflito geopolítico, bancos centrais de países desenvolvidos e emergentes têm adotado uma postura mais contracionista.

Comef e as perspectivas para o crescimento global

Adicionalmente, as perspectivas para o crescimento global pioraram devido à queda na atividade econômica na China em razão dos novos surtos de Covid19, à persistência de pressões sobre as cadeias de suprimentos e ao conflito na Europa, analisa o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).

Esses fatores, somados ao aumento da incerteza do cenário macroeconômico prospectivo, levaram a um aperto adicional das condições financeiras desde o último Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), informa o Banco Central do Brasil (BCB).

A reprecificação dos ativos

Como consequência, houve reprecificação relevante de vários ativos e aumento dos custos de financiamento nos mercados globais, destaca o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef). Até o momento, esses movimentos têm sido ordenados, destaca a divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB).

Os ajustes da política macroprudencial

De acordo com a análise oficial do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), a política macroprudencial segue sendo ajustada em vários países para conter vulnerabilidades identificadas nos seus sistemas financeiros.