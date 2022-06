A Argentina é um cavalo negro na Copa do Mundo de 2022?

Quão diferentes poderiam ter sido as coisas se a Argentina tivesse vencido a Copa do Mundo naquela noite, no Maracanã. Em retrospectiva, aquele lado que chegou à final foi extraordinariamente médio, com alguns defensores e atacantes envelhecidos que não eram confiáveis devido a lesões. No entanto, a magia de Lionel Messi – um jogador que alguns de nós terão a sorte de ver apenas uma vez na vida, talvez o maior jogador de futebol de todos os tempos – colocou a La Albiceleste a uma distância tocante do troféu mais famoso do futebol.

Se Gonzalo Higuaín não tivesse descartado sua estreia, poderíamos estar discutindo os campeões do mundo que perturbavam os alemães, que eram os favoritos com os sites de apostas esportivas online, dado o quão impiedosamente eles despacharam o Brasil por 7-1 nas semifinais. No final, Mario Götze provou ser o que faz a diferença, com o novo prodígio do Bayern de Munique marcando o vencedor para partir os corações dos argentinos.

Oito anos e uma viagem decepcionante à Rússia, com uma saída manqueira de 16 para a França mais tarde, e a Argentina reconstruiu sua seleção nacional sob o comando de Lionel Scaloni. Enquanto jogadores como Ángel Di María estão ficando mais velhos e Sergio Agüero foi forçado a se aposentar prematuramente devido a um problema cardíaco, uma nova era começa com o Vespucio Liberti, e depois de algumas exibições sólidas no grupo de classificação, eles reservaram seus ingressos para o Qatar, e chegaram ao Oriente Médio como um wildcard para ir até o fim.

Embora esta seleção argentina possa não ostentar a profundidade do Brasil ou o poder de fogo da França, o espírito de equipe que demonstrou nos últimos meses é prova de seu caráter, e a recente vitória na Finalissima – a final entre os vencedores do Campeonato Europeu e campeões da América do Sul – certamente os ajudará em termos de experiência. A vitória de 3-0 em Wembley sobre a Itália veio depois do sucesso na Copa América, e recompensou Messi com sua primeira peça de prata internacional.

Messi ganhou vida em Wembley e recuou os anos, com o vencedor da Bola de Ouro de sete vezes marcando dois gols e saudando seus fãs e companheiros de equipe pela vitória, dizendo: “Foi uma bela final, cheia de argentinos”. O que experimentamos aqui foi lindo”.

“Estamos aqui para lutar contra qualquer um. Hoje foi um bom teste porque a Itália é uma grande equipe. Sabíamos que seria uma bela partida e um belo cenário para sermos campeões”.

Como capitão, há muita responsabilidade sobre os ombros de Messi quando se trata do Qatar. É provável que esta seja a última Copa do Mundo que veremos o pequeno mágico no auge de seus poderes, e depois de uma temporada difícil de estreia no Paris Saint-Germain, os torneios se atrasam até o verão devido ao calor do tempo pode realmente vir como uma bênção disfarçada, permitindo-lhe reconstruir alguma forma não tendo vencido a Liga dos Campeões desde 2015 e marcando seu menor retorno na liga com apenas seis gols na última campanha.

Tendo ficado em segundo lugar nas eliminatórias continentais da América do Sul, a Argentina está em um grupo com a Arábia Saudita, Polônia e México no que promete ser um caso de alta pontuação dado o destaque do talento ofensivo que as duas últimas equipes possuem. A Argentina dificilmente é uma seleção conhecida por sua estabilidade defensiva, mas alguns desempenhos encorajadores e folhas limpas nas eliminatórias dão todos os motivos para acreditar que pode liderar o grupo, e de lá pode esperar redescobrir um remendo roxo para levá-los até o Estádio Khalifa em dezembro. Mas só o tempo dirá até onde eles vão.