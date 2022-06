A importância da autoconfiança nos estudos está envolvida com uma série de questões. Quem tem baixa autoconfiança, muitas vezes, sofre com o medo de ser reprovado, julgado, etc. Além disso, a ausência da autoconfiança pode fazer com que a pessoa deixe de tirar as suas dúvidas com o professor.

Sendo assim, neste texto nós discutimos este tema importante com o intuito de instigar você a buscar ainda mais o seu crescimento e desenvolvimento. Acompanhe!

Qual a importância da autoconfiança nos estudos?

A importância da autoconfiança nos estudos aparece desde o primeiro instante em que focamos no crescimento dessa confiança em nós mesmos. Afinal, quem nunca se sentiu abalado com a baixa autoestima, não é mesmo? Ao mesmo tempo, quando nos sentimos confiantes, o bem-estar é muito maior, concorda?

Por isso, veja agora por que a autoconfiança nos estudos precisa ser desenvolvida e entenda os impactos que ela provoca em sua vida:

1. Apresentações mais tranquilas

As apresentações tendem a ser mais tranquilas quando temos autoconfiança. O contrário também acontece: a falta de autoconfiança pode atrapalhar muito na hora de apresentarmos trabalhos na faculdade. Por isso, cuidar da autoestima e da saúde mental é investir, inclusive, na sua vida acadêmica.

2. Mais confiança na hora de fazer uma prova

A confiança nos ajuda na hora de nos sentirmos mais tranquilos quando vamos fazer uma prova. É o caso daquelas matérias que estudamos muito, durante muitas horas, e nos sentimos preparados para responder questionamentos sobre elas. Quando nos deparamos com a prova e vemos que os estudos foram realmente efetivos, conseguimos desenvolvê-la com mais satisfação e foco.

Porém, se sabemos que não estamos estudando o suficiente e isso abala a nossa autoconfiança, acabamos por nos colocar em risco na hora da prova, ficando com medo do resultado e podendo perder o foco.

3. O medo de ser reprovado é amenizado

A importância da autoconfiança nos estudos também se relaciona com o medo de ser reprovado. Quando não acreditamos no nosso potencial, podemos sabotar a nossa mente com pensamentos negativos: acreditamos que nunca iremos passar, que a matéria é difícil demais para ser concluída e assim por diante.

Esse tipo de pensamento vai minando a nossa confiança e, à medida que a situação piora, vamos nos sentindo mais desgastados a ponto de querer desistir dos estudos.

4. A autoestima ajuda na hora de fazer questionamentos

A autoestima também é nossa aliada em um momento relativamente simples: na hora de tirar uma dúvida com o professor. Quando nos sentimos inferiores, pedir ajuda para o professor pode ser algo muito complicado, pois temos medo de parecermos “ignorantes”.

Porém, não há nada de errado em pedir algo ao professor, tampouco tirar uma dúvida – por mais simples que ela seja. Faz parte da aprendizagem! Ninguém nasce sabendo, certo? Então por que se privar de aprender mais?

5. Você se sente mais satisfeito com os estudos

A importância da autoconfiança nos estudos também se associa com a satisfação que você tem com os estudos. Isso porque se você acredita que está no caminho certo, sente-se mais feliz e satisfeito com o que está aprendendo. E isso instiga a seguir em frente.

Cuide da sua autoestima e da sua autoconfiança!