Acafe realiza provas do Vestibular de Inverno 2022 de Medicina neste domingo (12)

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) aplica neste domingo, dia 12 de junho, as provas do Vestibular de Inverno de Medicina 2022. Segundo o cronograma, a aplicação das provas será no período da tarde, das 13h às 18h20.

De acordo com o edital, os locais de prova serão em Florianópolis e em outras 11 cidades do interior de Santa Catarina. Os candidatos podem consultar os locais de prova por meio site da Acafe.

Ainda de acordo com o edital, a prova será composta por uma redação e por 63 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia.

As obras literárias cobradas do exame são as seguintes:

“Melhores Contos”, de Lygia Fagundes Telles;

“Negro”, de Cruz e Souza;

“De amor e amizade”, de Clarice Lispector;

“Cemitério dos vivos”, de Lima Barreto;

“Os milagres do cão Jerônimo”, de Péricles Prade.

Após a aplicação das provas, a partir das 20h, a Acafe vai publicar o gabarito preliminar. O prazo para interposição de recurso será aberto logo após a publicação. Desse modo, os candidatos terão até o dia 13 seguinte, segunda-feira, para entrar com recurso.

Vagas e resultados

Conforme o edital, a oferta total da Acafe para o Vestibular de Inverno de Medicina 2022 é de 346 vagas para as seguintes instituições atendidas pela Acafe: FURB, UnC, Unesc, Unidavi, Unifebe, Univali, Univille, e Uoesc.

De acordo com o cronograma, o resultado final será publicado a partir das 16h do dia 29 de junho, após a análise dos recursos.

Acesse o site da Acafe para mais informações.

