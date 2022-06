Acafe: resultado do Vestibular de Inverno 2022 está disponível

O resultado final do Vestibular de Inverno 2022 de Medicina da Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe) já está disponível. Desse modo, os participantes podem conferir as listas de aprovados para cada instituição no site da Acafe.

O período de matrícula varia de acordo com a faculdade. Portanto, os candidatos devem aguardar que as próprias instituições de ensino informem as datas e orientações para a matrícula. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital do Vestibular de Inverno 2022.

Como foi a seleção?

A Acafe aplicou as provas do Vestibular de Inverno 2022 de Medicina no dia 12 e junho. Os locais de prova foram em Florianópolis e em outras 11 cidades do interior de Santa Catarina.

Conforme o edital, a prova foi composta por uma redação e por 63 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Física, Química, Biologia, História e Geografia.

O edital indica ainda que as obras literárias cobradas foram as seguintes: “Melhores Contos”, de Lygia F. Telles; “Negro”, de Cruz e Souza; “De amor e amizade”, de Clarice Lispector; “Cemitério dos vivos”, de Lima Barreto; “Os milagres do cão Jerônimo”, de Péricles Prade.

A Acafe liberou o gabarito preliminar das questões no mesmo dia de aplicação das provas, após às 20h.

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da Acafe para o Vestibular de Inverno de Medicina 2022 é de 346 vagas para as seguintes instituições: FURB (40 vagas), UnC (60 vagas), Unesc (50 vagas), Unidavi (30 vagas), Unifebe (60 vagas), Univali (33 vagas), Univille (43 vagas), e Uoesc (30 vagas).

