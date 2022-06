Acordar cedo no frio é possível? Veja dicas

Muitas pessoas se questionam se acordar cedo no frio é possível ou se sempre será motivo de “sofrimento”. A resposta, na realidade, pode ser bem subjetiva. Não podemos dizer que todo mundo consegue acordar cedo no frio sem problemas, bem como não podemos dizer que todo mundo terá problemas para se levantar da cama.

O ideal, na realidade, é aceitar os fatos! Se para você acordar cedo é ruim, aceitar pode tornar o momento menos difícil. Afinal, você sabe que deve ser feito e pronto.

Ao mesmo tempo, algumas medidas podem ajudar a tornar mais confortável o momento de sair da cama. Quer conhecer essas medidas? Acompanhe o conteúdo de hoje!

Acordar cedo no frio é possível?

Como vimos, acordar cedo no frio é possível sim. Porém, para algumas pessoas pode ser que isso seja motivo de “sofrimento”, enquanto outras têm mais facilidade.

De todo modo, colocar em prática algumas ações que ajudam a minimizar os fatores negativos, de acordar cedo no frio, pode ser uma boa ideia. Veja quais são algumas dessas ações:

1. Prepare o seu dia com antecedência

Um dos motivos pelos quais acordar cedo no frio pode ser ruim é a quantidade de tarefas que temos logo ao sair da cama. Podemos sentir aquela preguiça a mais de ter que procurar uma roupa, preparar toda a mesa do café da manhã, e assim por diante. E quando pensamos na lista de atividades que devem ser cumpridas ao longo do dia? Aí mesmo que tudo parece piorar!

Porém, se prepararmos tudo isso com antecedência, antes de dormir, a hora de levantar da cama será menos desgastante. Afinal, sabemos que não temos que pensar, refletir ou raciocinar assim que abrimos os olhos, pois isso tudo foi feito no dia anterior.

Dessa forma, tornamos esse momento mais tranquilo, relaxante e confortável. E não uma verdadeira “maratona” contra o tempo para encontrar roupa, lembrar de tudo o que deve ser feito no dia, e assim por diante.

2. Deixe o seu quarto bem aquecido

Procure deixar o seu quarto bem aquecido. Coloque cortinas que retenham o calor, forre o seu chão com tapetes felpudos e que deixem o toque do pé mais confortável, e assim por diante.

Quanto menos frio for o chão ou o ambiente em si, mais fácil será levantar. Inclusive, se você tiver um aquecedor, pode ligá-lo antes de levantar-se de fato. 😉

3. Permita a entrada de luz natural

A luz natural também faz com que acordar cedo no frio seja possível. Isso porque ao abrir os olhos você poderá se deparar com a claridade do dia, sendo esta fundamental para ativar a nossa mente e o nosso organismo. Portanto, cuidado para não deixar o quarto extremamente escuro, hein?

4. Coloque metas para serem cumpridas de manhã

Estabeleça metas importantes para serem cumpridas de manhã! Agende uma reunião importante, coloque aquele trabalho mais longo para ser feito, etc. Isso fará com que você pense que “deve ir”, afinal, existe uma força maior por trás de tudo.

Claro que essa dica não deixará a manhã mais agradável, como as outras, uma vez que uma obrigação negativa pode ser ruim. Porém, ela pode servir de “força” para aqueles dias em que a situação da preguiça estiver ainda mais intensa – pois só com cobranças externas, às vezes, esses dias podem ser vencidos.

E lembre-se: tudo depende de você. E, certamente, você pode ser mais capaz do que imagina. 😉