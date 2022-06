Actionline anuncia vagas de emprego pelo Brasil

A Actionline, empresa de análise de dados, anunciou oportunidades de trabalho para a instituição. É importante que os candidatos estejam atentos aos requisitos estabelecidos e assim, possam ter maiores chances no processo seletivo. Veja abaixo as oportunidades divulgadas e confira como se candidatar.

Actionline divulga novas oportunidades para o Brasil

No mercado desde 2014, a Actionline é uma instituição especializada em análise de dados, com escritórios espalhados nas principais cidades do mundo, como São Paulo, Bogotá, Nova Iorque, Medellín, Cidade do México e Buenos Aires.

A empresa auxilia seus funcionários oferecendo benefícios como seguro de vida, assistência odontológica, plano médico, vale alimentação e auxílio creche. A instituição ainda fomenta o desenvolvimento do profissional com programas de treinamento, parcerias com outras empresas, ações motivacionais e comissões financeiras de acordo com o desempenho de cada um.

O objetivo da empresa é atuar para atender de forma ágil e inovadora às necessidades de seus clientes. A Actionline anunciou recentemente oportunidades de trabalho para o país, confira abaixo.

Analista de Vendas Internas (São Paulo);

Auditor de Qualidade (São Paulo);

Operador de Call Center – Ativo de Vendas (São Paulo);

Operador de Teleatendimento Ativo (São Paulo);

Auxiliar de Departamento Pessoal (São Paulo);

Operador de Call Center Receptivo (São Paulo).

Como realizar a candidatura

As vagas citadas acima são algumas das publicadas pela Actionline. Para conferir todas as funções com disponibilidade de vagas, visite o link de participação e veja também quais são os requisitos e qualificações necessários para concorrer às oportunidades anunciadas.

