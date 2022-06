Adolescente envolvido com o tráfico é executado com tiros na cabeça

Um adolescente de 17 anos foi executado a tiros, nessa sexta-feira (3), no bairro do Jacintinho, na periferia de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar através do relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime foi registrado nas imediações de uma farmácia…

Um adolescente de 17 anos foi executado a tiros, nessa sexta-feira (3), no bairro do Jacintinho, na periferia de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar através do relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime foi registrado nas imediações de uma farmácia localizada às margens da Avenida Coronel Paranhos, que corta o bairro.

A PM informou que o jovem foi atingido por seis disparos de arma de fogo, sendo ferido na cabeça e no tórax. Testemunhas relataram de que a vítima era envolvida com drogas. Não há informações sobre a autoria do crime.

O corpo do adolescente foi periciado e recolhido por equipes pertencentes aos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML). O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).