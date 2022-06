Agi recruta profissionais em Campinas (SP)

Em busca de novos talentos para compor sua equipe, a Agi está recrutando profissionais em Campinas (SP). As contratações fazem parte do processo de expansão da empresa, que desde que mudou sua sede corporativa para a região tem atuado com foco na ocupação do Agi Campus, complexo no entorno do aeroporto de Viracopos.

Há chances para diversas funções e áreas do conhecimento. A empresa, que está há 20 anos no mercado e trabalha com o objetivo de tornar serviços financeiros acessíveis a todos os brasileiros, sendo o primeiro neobank digital omnichannel do Brasil, busca pessoas para os departamentos de Crédito, Marketing, Produtos, Riscos e Tecnologia.

As posições abertas são para as funções de Accounting and Financial & Operations Control Manager, ALM Desk Analyst Iii, Analista Administrativo Jr, Analista de Canais Pl, Analista de Ciência de Dados de Crédito Sr (MRM), Analista de CRM Jr – Salesforce, Analista de CRM Sr – Estratégia, Analista de CRM Sr – Criativo, Analista de Estratégia de Crédito Jr, Analista de Estratégia de Crédito Pl, Analista de FP&A Jr, Analista de FP&A Pl, Analista de Marketing Sr (Assessoria de Imprensa), Analista de Produtos Pl – Empréstimo, Analista de Produtos Pl – Produtos Consignados, Analista de Produtos Sr – Empréstimo, Assistente de Compras, Auxiliar de Atendimento – Moraes Salles, Backend Software Engineer, Backend Software Engineer Jr (remoto), Backend Software Engineer Pl (remoto), Backend Software Engineer Specialist, Backend Software Engineer Specialist (remoto), Backend Software Engineer Sr (remoto), Business Partner Analyst Pl, Coordenador/a de Canais, Coordenador/a de Produtos, Core Software Engineer II, Cyber Segurity Analyst Sr (remoto), Especialista de Planejamento em Cobrança, Frontend Software Engineer Specialist, Full-Time MMA Opportunities (remoto), Gerente de Riscos Qualitativos, Gerente Executivo Nacional de Vendas, Governance Analyst III, IT Governance Analyst Jr, IT Operations Analyst Jr, IT Operations Manager (remoto), Qualitative Risk Analyst I, Qualitative Risk Analyst II, Quality Assurance Engineer III, Software Architect Specialist (remoto), Software Engineering Head (remoto), Software Engineering Leader (remoto), Software Tester Engineer Pl, Software Tester Engineer Sr (remoto), Solutions Software Engineer Specialist (remoto), Talent Acquisition Analyst Jr, Talent Acquisition Sr, Tech Recruiter Jr e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição, mas a boa notícia é que a Agi oferece a seus colaboradores a possibilidade de trabalho híbrido e 100% remoto.

Como se candidatar

A lista completa de oportunidades disponíveis pode ser acessada aqui. No endereço é possível, também, obter mais informações sobre as posições e cadastrar o currículo.