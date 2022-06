Agility oferece oportunidades para diversas áreas

Está em busca de uma vaga de emprego? A Agility, empresa de tecnologia fundada em 1991 e focada em serviços de Integração e Consultoria de TI, oferece oportunidades para diversas áreas, destinadas a profissionais apaixonados por inovação, criatividade e tecnologia.

Há chances para os cargos de Analista de Contratos e Renovações Jr, Analista Comercial Jr, Analista de Segurança da Informação Pl, Analista de Infraestrutura Pl, Gerente de Contas, Analista de Infraestrutura Pl, Coordenador de Segurança da Informação, Analista de Infraestrutura Sr, Analista de Segurança da Informação Sr, Consultor Técnico de Segurança, Analista de Infraestrutura Sr, Analista de Segurança da Informação Pl, Engenheiro de Sistemas / Vendas Técnicas, Analista de Segurança da Informação Sr, Analista de Suporte Técnico Jr.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas grande parte das vagas exige formação superior (bacharel ou tecnólogo) em Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Redes de Computadores, Sistemas de Informação ou equivalente.

Ainda, é importante que os candidatos tenham alguns soft skills, como facilidade de comunicação verbal e escrita para realizar apresentações técnicas e redação de documentos técnicos, sejam proativos e organizados e tenham boa comunicação e postura. Habilidade de adaptar-se rapidamente e atitude positiva, além de capacidade de trabalhar de forma independente e senso de prioridade também são essenciais.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://somosagility.com.br/vagas/ para conferir a lista completa de posições disponíveis e efetivar sua candidatura.

