Agrotools recruta profissionais de diferentes áreas

Em busca de novos talentos para integrar sua equipe, a Agrotools está recrutando profissionais de diferentes áreas. A empresa de tecnologia e inteligência para o agronegócio tem, ao todo, vagas para interessados em trabalhar nos departamentos de tecnologia, desenvolvimento, design e infraestrutura.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de analista de produtos, analista de geoprocessamento, coordenador de dev, desenvolvedor full stack júnior, desenvolvedor full stack pleno, desenvolvedor frontend pleno, executivo de vendas, designer UX/UI, estágio de infraestrutura, desenvolvedor full stack sênior e product owner. Os requisitos variam de acordo com a função, mas é essencial que os candidatos gostem de trabalhar em um ambiente de mudanças rápidas, tenham sede por aprender, sejam auto gerenciáveis, com muitas ideais na cabeça, prontas para enfrentar esse desafio e fazer acontecer, e, claro, gostem de metodologias ágeis.

De acordo com a empresa, todas as vagas contam com regime de contratação CLT e salário compatível com o mercado. Além disso, os contratados terão direito a uma série de benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale alimentação, home office, auxílio home office, plano de carreira, day off de aniversário, acesso ao Gympass e participação no programa de indicação.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada. Não há informações sobre a data limite para candidatura, de modo que as posições permanecerão abertas até o preenchimento completo.