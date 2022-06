Agrotools tem vagas de emprego pelo país

A Agrotools, maior plataforma digital do setor de agronegócios, está oferecendo 14 novos empregos em todo o país. As ocupações são para várias áreas de operações dentro da empresa, e estão disponíveis para trabalhos no local e também em Home Office. Confira as oportunidades e como se inscrever, abaixo.

Agrotools anuncia novas contratações em todo o Brasil

Fundada há mais de dez anos, a Agrotools é uma referência em plataforma digital, com foco no setor do agronegócio. A companhia presta serviços para empresas de grande renome, reconhecidas mundialmente, como McDonald ‘s, Walmart, Cargill, JBS e diversos outros. Confira as vagas disponíveis dentro da companhia:

Product Owner;

Executivo de Vendas;

Estagiários em Infraestrutura Presencial ou Home Office;

Designer UI/UX;

Desenvolvedores Full Stack de Software;

Desenvolvedores .Net BackEnd nível Sênior;

Coordenadores de Geoprocessamento;

Coordenadores de Projetos Corporativos;

Chapter Leader de Devs;

Analistas de Requisitos nível Sênior e Pleno;

Analistas de Projetos nível Sênior;

Analistas de Produtos.

A companhia garante uma remuneração compatível com a função, além de oferecer aos contratados vários benefícios, como auxílio home office mensalmente, agendas de feedbacks, avaliação de desempenho, treinamentos, parceria com instituições de ensino, Day off, happy hour, ações em datas comemorativas, equipamentos de TI, banco de horas, plano médico, plano odontológico, seguro de vida, gympass e benefícios flexíveis no cartão alimentação.

Como se registrar

Para fazer parte do time Agrotools, os candidatos interessados devem conferir as cidades com vagas disponíveis e também atender aos requisitos da função. As informações adicionais e a ficha cadastral poderão ser encontrados através do site de inscrição.

