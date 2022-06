Ainda não sabe como fazer pagamentos pelo Whatsapp? Saiba como agora mesmo

Já há algum tempo, oficialmente o Banco Central autorizou o recurso do envio de dinheiro por meio do principal app de mensagem instantânea do Brasil, ou seja, os pagamentos pelo Whatsapp. Mas, você sabe utilizar essa função? Descubra na matéria dessa segunda-feira (13) do Notícias Concursos.

Como fazer pagamentos pelo Whasapp? Entenda o passo a passo

O público que costuma usar os recursos tecnológicos dos smartphones está a cada dia mais habituado à realização das transações bancárias pelo meio digital. Isso se deu, sobretudo, após o lançamento do sucesso que é o Pix: uma ferramenta para a transferência do dinheiro de maneira instantânea. Mas, os usuários têm acesso aos pagamentos pelo Whatsapp.

No app de mensagem, a ferramenta das transações funciona semelhantemente ao Pix. Os principais fatores são a gratuidade do serviço e o fato de as transferências também serem efetuadas de maneira rápida.

O recurso foi habilitado de forma gradual para os usuários brasileiros do principal aplicativo de mensagens instantâneas. Primeiramente, o serviço está disponível exclusivamente para envio de dinheiro entre pessoas físicas.

Para enviar dinheiro, é necessário ter um cartão de débito ou pré-pago com bandeira Mastercard ou Visa, vinculado aos seguintes bancos:

Banco do Brasil;

Itaú;

Bradesco;

Banco Inter;

Nubank;

Next;

Woop Sicredi;

Sicredi;

Mercado Pago.

O dinheiro enviado através do Whatsapp será debitado automaticamente da conta vinculada ao cartão cadastrado. Mas, existem alguns limites, sendo:

É possível enviar no máximo R$ 1.000 por vez;

Existe um limite de R$ 5.000 mil transferidos por mês;

Cada usuário pode enviar dinheiro até 20 vezes em um dia.

Dicas de Segurança para utilizar o Whatsapp Pagamentos

Segundo especialistas, é preciso usar o recurso do Whatsapp Pagamentos tendo atenção redobrada. Assim, deve-se seguir os procedimentos básicos para segurança, que são:

Desconfiar de promoções vantajosas demais;

Não repassar códigos recebidos pelo SMS;

Ativar a autenticação nos dois fatores;

Ter atenção com aplicativos falsos;

Verificar se o contato é mesmo confiável;

Procurar o banco em caso de dúvidas;

Evitar fazer as transações através de redes públicas;

Manter o Whatsapp e o celular atualizados;

Usar a digital ou senha no Whatsapp;

Manter um bom antivírus instalado.

Pagamentos para empresas pelo Whatsapp ainda não estão disponíveis

Ademais, as empresas ainda não poderão receber pagamentos pelo Whatsapp pelo fato de o Banco Central ainda não ter homologado. Pois, infelizmente, ainda não há previsão para que isso aconteça. Mas, certamente entrará em vigor em um futuro breve.

