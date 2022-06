ainda posso me cadastrar para receber benefício em junho?

No próximo dia 17 de junho, milhões de brasileiros voltarão a receber o dinheiro do vale-gás nacional. Parte dos cidadãos que ainda não conseguiram receber nenhuma parcela do benefício quer saber se poderá receber o saldo social desta vez. Afinal de contas, ainda dá tempo para se inscrever no programa do Governo Federal?

Faltando pouco mais de uma semana para o início dos pagamentos, as regras de entrada seguem as mesmas. De acordo com o Ministério da Cidadania, é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606. Além disso, é preciso ter um perfil ativo e atualizado no Cadúnico, ou ao menos no Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em tese, não existem inscrições diretas para entrada no Auxílio Brasil. Dessa forma, o cidadão não poderá enviar nada para o Governo nesse sentido. No entanto, nada impede que o indivíduo procure entrar no Cadúnico para poder ter uma chance de entrada não apenas no vale-gás nacional, como também em outros programas sociais.

Seja como for, é importante lembrar que o processo de entrada no Cadúnico ou mesmo no BPC não acontece de forma rápida. Segundo relatos dos próprios usuários, há casos em que a espera dura por vários meses até que o Ministério da Cidadania selecione o nome do cidadão para a folha de pagamentos de um determinado programa social.

Em resumo, ainda é possível entrar no Cadúnico para ter uma chance de entrar no vale-gás nacional? Sim. É provável que o cidadão que entrou agora, tenha uma chance de fazer parte do programa já em junho? não. De qualquer forma, o cidadão que se inscreve agora, já passa a ter a mais chances de fazer parte do projeto nos meses seguintes.

Atualização do app

Segundo as informações do próprio Ministério da Cidadania, os dados atualizados do vale-gás nacional já foram inseridos no app do Auxílio Brasil. Dessa forma, já é possível conferir se o seu perfil foi aceito para os pagamentos do mês de junho.

Nos meses anteriores, o Ministério da Cidadania realizou a atualização de maneira progressiva, ou seja, nem todo mundo recebeu as informações ao mesmo tempo. De modo que não é preciso se preocupar caso o seu app não tenha sido atualizado ainda.

O Ministério da Cidadania afirma que pouco mais de 5 milhões de brasileiros estão dentro da folha de pagamentos do vale-gás nacional neste momento. Os dados são referentes ao mês de abril. Os números de junho ainda não foram divulgados pela pasta.

Nem todo mundo recebe o vale-gás

É importante lembrar que nem todo mundo que faz parte do Cadúnico entra automaticamente no vale-gás nacional. Conforme as informações oficiais, apenas uma parcela da população conseguiu entrar no programa do Governo Federal.

Hoje, estima-se que pouco mais de 80 milhões de brasileiros tenham algum cadastro no Cadúnico. Destes, pouco mais de 18 milhões recebem o Auxílio Brasil. Destes, menos de 6 milhões conseguem receber o dinheiro do vale-gás nacional.

De acordo com relatos de usuários, o valor dos pagamentos do programa costumam mudar conforme o preço do botijão de gás no país. Para este mês de junho, a expectativa é de que todos os usuários recebam R$ 53 em suas contas.