Allied abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Allied, empresa do mercado de eletrônicos, anuncia novas oportunidades na instituição. Aqueles que se interessarem em fazer parte do time de colaboradores da organização, devem consultar as qualificações e exigências solicitadas. Consulte abaixo as funções disponíveis.

Allied anuncia novas vagas para o Brasil

No mercado desde 2001, a Allied é uma das principais do mercado, no ramo de eletrônicos de consumo. A instituição oferece ainda outros serviços complementares como seguros para celulares, planos de operadoras, serviços financeiros e trade in de aparelhos.

Além disso, a companhia oferece para seus colaboradores benefícios como vale transporte, vale alimentação, auxílio farmácia, auxílio academia, seguro de vida, assistência médica, plano odontológico e para garantir a excelência nos serviços prestados, a Allied financia cursos e treinamentos para seus funcionários.

A empresa anunciou por meio do Vagas.com, novas oportunidades dentro da empresa. Confira abaixo:

Analista Comercial Pleno (Brasil);

Consultor de Televendas (São Paulo);

Analista de T.I Jr (Rio de Janeiro);

Analista Tributário Pleno (São Paulo);

Assistente (São Paulo);

Líder de Tecnologia (São Paulo);

Desenvolvedor Backend Sênior (São Paulo);

Assistente Comercial (São Paulo);

Assistente de T.I (Jundiaí);

Especialista Pricing (São Paulo);

Field Sales (São Paulo).

Veja também: Sepaco tem NOVAS vagas de emprego pelo país

Como realizar a candidatura

As vagas descritas acima são apenas algumas das ofertadas pela Allied. Confira no link de participação todas as oportunidades disponíveis e como realizar a inscrição. Para participar de todas as etapas do processo seletivo, é importante que o candidato possua os requisitos e qualificações exigidos para cada uma das vagas ofertadas.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos.