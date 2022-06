Alphavox anuncia vagas de emprego pelo país

A Alphavox, empresa especializada na otimização de processos e resultados, anunciou novas vagas de trabalho na instituição. Para participar do processo seletivo, é interessante que os candidatos estejam cientes dos requisitos e qualificações exigidos. Veja, a seguir, as vagas disponibilizadas para a sua região.

Alphavox publica novas oportunidades para a empresa

A Alphavox está há mais de dez anos no mercado e atua na prestação de serviços de televendas, atendimento, monitoria, prospecção de clientes e outras soluções que visam a otimização dos processos e dos resultados de seus clientes.

A empresa conta com uma excelente avaliação de seus funcionários e ex-funcionários, que relatam um ambiente de trabalho harmonioso, conciliação com a vida familiar e oportunidades de promoção e plano de carreira em ascensão de acordo com o desempenho de cada um.

A instituição oferece para seus colaboradores benefícios como vale transporte e vale alimentação. Recentemente anunciou através do site de oportunidades, InfoJobs, vagas a serem preenchidas. Veja abaixo.

Supervisor de Atendimento (São Paulo);

Supervisor de Call Center Ativo (São Paulo);

Operador de Telemarketing – Vaga para PCD (São Paulo);

Atendimento ao Cliente -WhatsApp/Chat/e-mail (São Paulo);

Operador de Telemarketing Ativo (São Paulo).

Como realizar candidatura

As vagas citadas acima são algumas das disponibilizadas pela Alphavox. É necessário que aqueles que demonstrarem interesse em concorrer a uma das oportunidades ofertadas, confiram quais são os requisitos e qualificações exigidos. Acesse o link do participante para conferir todas as informações e também para realizar o cadastro de seu currículo.

