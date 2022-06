Amazon ERC Número 2022 | Como entro em contato com o RH da Amazon?

O Amazon ERC, ou Employment Resource Center, conecta os funcionários da Amazon ao departamento de RH da empresa. O ERC da Amazon ajuda os usuários com suas preocupações e dúvidas relacionadas ao trabalho. Eles fornecem ajuda a funcionários em mais de 48 países e 15 idiomas. Esses ERCs estão espalhados por nove locais e respondem a consultas por correio, telefone ou chat. Se você for um funcionário da Amazon com uma dúvida e precisar entrar em contato com o RH, precisará do número de telefone do Amazon ERC.

Vamos discutir como você pode entrar em contato com o departamento de RH da Amazon por meio do número de telefone do Amazon ERC.

Número Amazon ERC

Você precisará do número de telefone do Amazon ERC para entrar em contato com o departamento de RH da Amazon. Se você enfrentar algum problema com a Amazon como funcionário, poderá fazê-lo através do número de telefone da Amazon HR (00 1 206-922-0880).

Função do Departamento Amazon ERC

A principal função do Departamento Amazon ERC é dar suporte ao setor de RH. Você pode contatá-los para obter detalhes como turnos de trabalho, trabalho atribuído, folha de pagamento e outras coisas. Vamos discutir algumas funções do Amazon ERC Department-

Seu principal trabalho é apoiar a equipe de RH para auxiliar os funcionários.

Eles orientam os funcionários com o trabalho que eles têm que fazer.

A equipe do departamento Amazon ERC é bem treinada para auxiliar os funcionários em seus problemas.

Existem várias maneiras de entrar em contato com o departamento de RH da Amazon. Se você tiver alguma dúvida com eles, eles estarão lá para ajudá-lo. Abaixo estão algumas formas através das quais você pode entrar em contato com o departamento de RH da Amazon-‘

Você pode entrar em contato com o departamento de RH da Amazon por meio do número do Amazon ERC que fornecemos.

Outra maneira de entrar em contato com o departamento de RH é por meio da conta mútua do LinkedIn de alguém que você possa conhecer.

Você pode contatá-los através de seu e-mail- Morada, [email protected]

Se preferir, você também pode entrar em contato com o RH diretamente no campus.

Tempo de trabalho do número do Amazon ERC

O número ERC não funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas eles têm um tempo fixo entre os quais operam. O número funciona das 9h00 às 17h00 em todos os dias úteis. São cerca de 3.000 funcionários que atendem a consulta dos funcionários. Para um melhor serviço, sugerimos que ligue para o número entre as 10h00 e as 11h00.

Palavras finais

É assim que você pode entrar em contato com o departamento de RH por meio do número de telefone do Amazon ERC. Se você quiser entrar em contato com o departamento de RH, siga o guia acima. Você poderá levar sua dúvida ao departamento de RH e resolvê-la.

