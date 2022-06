Ânima oferece oportunidades para trabalho remoto

Considerada o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país, com mais de 332 mil estudantes e cerca de 18 mil educadoras, a Ânima está expandindo sua atuação e oferece, atualmente, 13 oportunidades de emprego para atuação no modelo de trabalho remoto.

Há chances para diferentes áreas e empresas do grupo, em funções que incluem auxiliar administrativo, assistente administrativo, assistente de supervisão, analista de benefícios, assistente de regulação acadêmica, líder de equipe, analista de finanças sênior, analista de Marketing pleno e docente de odontologia.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas grande parte das posições exige, no mínimo, ensino superior em andamento.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página de vagas da empresa na plataforma Vagas.com para conferir a lista completa de postos disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada. No endereço é possível, ainda, obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação de cada uma das oportunidades. Clique aqui para acessar.

A seleção será dividida em etapas, que incluem Análise dos currículos, Entrevista e Inventário comportamental com o time de Recrutamento e Seleção e Entrevista Técnica com a liderança.

Sobre a empresa

A Ânima começou a sua jornada em maio de 2003 e atualmente marca presença em sete estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Bahia e Sergipe. A empresa reúne cerca de 350 mil pessoas, composta por mais de 330 mil estudantes e 18 mil educadores, distribuídos em 16 instituições de ensino superior, que fazem parte de uma comunidade com ampla estrutura de aprendizagem multidisciplinar, que transmite pertencimento e tem os estudantes no centro das decisões.