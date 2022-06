ApexBrasil abre concurso para diferentes cargos

Na última segunda-feira, 30 de maio, a ApexBrasil abriu inscrições para concurso público.

Desse modo serão 2 editais diferentes com um total de 8 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Além disso, são diferentes cargos, tanto para nível superior quanto para médio.

No entanto, é importante lembrar que o primeiro edital se destina a cargos efetivos, enquanto o segundo será para contrato temporário.

Entenda, portanto, como será a seleção.

Quais são os cargos para a ApexBrasil?

Primeiramente, o edital para vagas efetivas oferece oportunidades para o cargo de Analista, com os seguintes perfis:

Administração de Pessoal : 1 vaga imediata e cadastro de reserva.

: 1 vaga imediata e cadastro de reserva. Auditoria Interna : 1 vaga imediata e cadastro de reserva.

: 1 vaga imediata e cadastro de reserva. Processos Contábeis : cadastro de reserva.

: cadastro de reserva. Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com especialidade em Infraestrutura e Operações de TIC : cadastro de reserva.

: cadastro de reserva. Processos de Gestão Corporativa : cadastro de reserva.

: cadastro de reserva. Tecnologia da Informação e Comunicação, com especialidade em Segurança da Informação : cadastro de reserva.

: cadastro de reserva. Tecnologia da Informação e Comunicação, com especialidade em Sistemas e Aplicações: cadastro de reserva.

Além disso, o segundo edital, para vagas temporárias, se destina ao cargo de Analista, com os seguintes perfis:

Comunicação : 2 vagas imediatas e cadastro de reserva.

: 2 vagas imediatas e cadastro de reserva. Marketing : 2 vagas imediatas e cadastro de reserva.

: 2 vagas imediatas e cadastro de reserva. Negócios Internacionais com especialidade em Indústria e Serviços: 2 vagas imediatas e cadastro de reserva.

É importante lembrar, contudo, que o órgão exige formação em nível superior para todos os perfis, sendo necessário graduação em cada área. Ademais, alguns destes também exigem experiência profissional mínima, bem como fluência em língua estrangeira.

Assim, para todos os profissionais, a carga será de 40 horas por semana, com uma remuneração inicial de R$ 8.726,42.

Além disso, a ApexBrasil oferece, os seguintes benefícios:

Auxílio-creche/babá

Auxílio-educação

Seguro de vida

Auxílio-idioma

Plano de assistência odontológica

Seguro saúde

Auxílio-alimentação/refeição

Vale-transporte

Auxílio-enfermidade

Saúde ocupacional

Plano de previdência complementar

Auxílio a filho com deficiência e demais licenças

Quais serão as etapas da seleção?

O concurso público da ApexBraisl contará com 2 etapas, sendo que a primeira fase consistirá em:

Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e classificatório.

de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e classificatório. Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório.

de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Exame Discursivo de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório.

de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Comprovação dos requisitos do edital, com avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Em seguida, portanto, a segunda etapa terá:

Avaliação oral por competências, de caráter eliminatório e classificatório.

Dessa forma, para obter aprovação, o candidato deve passar por todas estas fases. Entenda melhor, logo abaixo, como será cada uma.

Primeira etapa do concurso

As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 5 horas. Assim, estas e serão

aplicadas em conjunto na data provável para 10 de julho, no turno da tarde.

Ademais, é importante lembrar que as provas objetivas terão o valor total de 80

pontos. Desse modo, haverá reprovação do candidato que:

Obtiver nota inferior a 20 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos.

Contar com nota menor que 20 pontos na prova objetiva de conhecimentos

específicos.

Para conferir o gabarito, então, os candidatos poderão acessar o sita do Cebraspe, ou seja, a banca examinadora da seleção a partir das 19 horas de 11 de julho.

No caso da prova discursiva, o valor total será de 20 pontos com:

Elaboração de 2 textos dissertativos , sendo um a ser respondido em língua portuguesa e outro em língua inglesa, ambos acerca dos conhecimentos específicos, para aqueles cargos que exigem língua estrangeira.

, sendo um a ser respondido em língua portuguesa e outro em língua inglesa, ambos acerca dos conhecimentos específicos, para aqueles cargos que exigem língua estrangeira. Elaboração de 2 textos dissertativos, a serem respondidos em língua portuguesa, ambos acerca dos conhecimentos específicos constantes dos objetos de avaliação, para os cargos que não exigem lígnua estrangeira.

Por fim, a avaliação de títulos irá pontuar da seguinte forma:

Doutorado ou mestrado: 2,5 pontos.

Pós-graduação: 1,25 ponto, podendo ter um total de 2,5 pontos.

Exercício da profissão: 0,5 por ano, admitindo um total de 5 pontos.

Segunda etapa

Então, seguindo para a segunda etapa, os candidatos passarão por uma avaliação oral por competências.

Esta, portanto, valerá 20 pontos, com o objetivo de avaliar competências do exercício profissional. Além disso, esta versará sobre o conhecimento necessário para o desempenho da função, de acordo com as exigências para cada perfil ou especialidade.

A avaliação contará com 4 questões, com pontuação máxima de 5 pontos por questão.

Como se inscrever na seleção da ApexBrasil?

Aqueles que desejarem concorrer às vagas do concurso devem se inscrever da seguinte forma:

Primeiramente, é necessário acessar o site do Cebraspe. Na plataforma, então, o candidato poderá encontrar o edital, a fim de ter plena ciência de todas as regras do certame.

Em seguida, basta clicar em “Fazer inscrição” e seguir as instruções da página, concedendo seus dados corretamente.

Ao final, o site irá gerar uma guia para pagamento de taxa de inscrição.

Nesse sentido, é importante lembrar que este procedimento deverá ser feito entre 30 de maio a 15 de junho.

Ademais, a inscrição apenas se efetivará com o devido pagamento de sua taxa, no valor de R$ 82,57. Este boleto deverá ser pago até 16 de junho.

No entanto, a Apex Brasil admite a isenção da taxa de inscrição para os candidatos que:

Possuem inscrição no Cadastro Único, pertencendo a famílias de baixa renda.

São doadores de medula óssea.

Desse modo, a fim de pedir a isenção, o candidato precisará enviar documentos que comprovem estes critérios, além de respeitar o prazo que vai até 06 de junho.

O que é a ApexBrasil?

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior. Assim, é possível atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

Por esse motivo, ela lida diretamente com o mercado nacional e também internacional.

Desse modo, a ApexBrasil realiza:

Inteligência de Mercado: estudo para identificar melhores oportunidades.

Qualificação Empresarial: cursos, consultorias e assessorias para aumentar a competitividade.

Estratégia para Internacionalização: planos para que a empresa conquiste o mercado internacional.

Promoção de Negócios e Imagem: ações para facilitar o acesso ao mercado internacional.

Atração de Investimento: ações para facilitar investimento.

Assim, aqueles candidatos que tiverem a aprovação no concurso público da Agência poderão trabalhar com esta área.