Apostar em Wimbledon na Betsson

As apostas em tênis estão entre as prediletas dos investidores esportivos. E não teria como ser diferente, já que a modalidade é divertida, interessante e charmosa. Sem falar, é claro, das boas possibilidades de apostas que oferece.

As apostas em jogos de tênis são populares em qualquer situação. Mas, em certas competições, elas têm um apelo ainda maior. O melhor exemplo é o Torneio de Wimbledon.

Quer entender melhor o que este campeonato tem de tão especial e descobrir como apostar em Wimbledon na 1XBet ou na Betsson? Então vem comigo!

O que preciso saber para apostar em Wimbledon?

Para apostar no Torneio de Wimbledon, 3 coisas são necessárias:

– entender sobre a competição;

– conhecer os mercados de apostas existentes no esporte;

– descobrir um bom site de apostas para utilizar.

Confira, a seguir, um prático guia sobre estas 3 questões.

O Torneio de Wimbledon

Wimbledon é o mais antigo campeonato de tênis do mundo. E, também, considerado por muitos o mais prestigiado.

Seu nome oficial é The Championships, Wimbledon. Mas também é conhecido apenas como Wimbledon ou The Championships.

Ele é disputado desde 1877 e ocorre no All England Club, localizado no distrito de Wimbledon, em Londres.

Wimbledon também é um dos 4 torneios que compõe o Grand Slam. Os outros 3 são:

– Australian Open;

– Roland Garros;

– e US Open.

Essas são as competições que dão mais pontos na ATP, ranking que classifica os melhores tenistas do mundo.

Diferente das outras 3, porém, Wimbledon é disputado em piso de grama. Roland Garros é disputado no saibro, enquanto US Open e Australian Open são jogados em quadras de piso duro.

Essa informação é muito importante para quem faz apostas em tênis. Como o piso tem influência na velocidade da bola, cada superfície favorece algum estilo de jogo.

É facilmente perceptível como determinados jogadores se dão melhor em certas quadras. Um ótimo exemplo é Rafael Nadal. Apesar de ser um atleta de ponta em qualquer superfície, no saibro ele é quase imbatível.

Não acredita? Pois saiba que Nadal venceu Roland Garros impressionantes 13 vezes. Já, Wimbledon, “apenas” 2.

O torneio distribui quase 40 milhões de libras em prêmios. Confira quantos tenistas participam de cada categoria:

– simples masculino na chave principal: 128

– simples feminino na chave principal: 128

– simples masculino na fase classificatória: 128

– simples feminino na fase classificatória: 128

– duplas masculinas: 64

– duplas femininas: 64

– duplas mistas: 32

– simples masculino juvenil na chave principal: 64

– simples feminino juvenil na chave principal: 64

– simples masculino juvenil na fase classificatória: 32

– simples feminino juvenil na fase classificatória: 32

– duplas masculinas juvenis: 32

– duplas femininas juvenis: 32

– simples masculino para cadeirantes: 8

– simples feminino para cadeirantes: 8

– duplas masculinas cadeirantes: 4

– duplas femininas cadeirantes: 4

– simples para tetraplégicos: 4

– duplas tetraplégicas: 2

– duplas lendárias (masc. +45; masc. -45; fem. sem limite de idade): 6

Quem você acha que será o campeão de Wimbledon em 2022?

É uma competição gigantesca. E também, muito tradicional: em 2022, chega à sua 135ª edição.

O maior campeão de Wimbledon é o suíço Roger Federer, com 8 conquistas. O atual detentor do título é o sérvio Novak Djokovic.

Quais são os melhores mercados de apostas em tênis?

Logicamente, cada apostador tem seu próprio estilo e preferências. Mas o apostasfc.com, principal portal sobre apostas do Brasil, destaca os seguintes:

● “vencedor da partida;

● resultado exato em sets;

● vencedor do 1º set;

● vencedor do 2º s et;

● total de games – over/ under ;

● handicap de sets;

● handicap de games;

● total de games no 1º set – over/ under ;

● handicap de games no 1º set;

● resultado duplo – 1º set/partida;

● e apostas futuras nos campeões.”

Falando em apostas futuras, aliás, já é possível dar seu palpite no campeão de Wimbledon na Betsson. Confira as odds dos principais candidatos ao título:

– Novak Djokovic: 2.10

– Matteo Berretini: 9.00

– Rafael Nadal: 9.00

– Stefanos Tsitsipas: 11.00

– Alexander Zverev: 11.00

– Denis Shapovalov: 13.00

– Nick Kyrgios: 21.00

– Felix Auger Aliassime: 21.00

– Roger Federer: 26.00

– Milos Raonic: 34.00

– Jannik Sinner: 41.00

– Dominic Thiem: 67.00

– Sebastian Korda: 67.00

– Ugo Humbert: 67.00

– Marin Cilic: 67.00

Onde apostar em Wimbledon?

Quer apostar no torneio de tênis mais antigo do planeta? Então que tal usar uma das casas de apostas mais tradicionais do mundo?

Estamos falando da Betsson, é claro. Uma empresa nascida em 1963 como fabricante de máquinas caça-níqueis que virou um dos melhores sites de apostas do mundo. São quase 60 anos de estrada!

A Betsson é 100% confiável, muito qualificada e ainda oferece 2 bônus especiais aos seus clientes.

O primeiro é o famoso bônus Betsson de boas-vindas. A Betsson dobra o valor do seu primeiro depósito até o limite de € 100. Ou, logicamente, este valor convertido para a moeda de sua preferência.

Caso você não esteja familiarizado com promoções das casas de apostas como 1XBet, saiba que este valor é ótimo. Ele fica muito acima da média do mercado. Mas a Betsson ainda oferece mais uma oferta aos seus clientes.

Você também poderá fazer uma aposta grátis de até € 10 (ou o correspondente em outras moedas). Se acertar, embolsa todo o lucro. Se errar, nada será descontado de sua conta.

Não é incrível? Então cadastre-se na Betsson agora mesmo, resgate seus bônus e aposte em Wimbledon ainda hoje. Boas apostas!

Aposte na Betsson com € 100 de bônus!