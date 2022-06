Apostou na Lotofácil e quer saber se ganhou uma bolada? Confira o resultado do concurso 2540 da loteria

Como sempre, a Lotofácil premiará com um valor milionário na primeira faixa. Desta vez, porém, a bolada total da competição estava estimada em R$ 5 milhões! Para jogar no concurso 2540 da loteria mais popular do Brasil, os participantes precisaram escolher pelo menos 15 números entre os 25 números do volante. Quer saber se você é um dos novos milionários do Brasil? Continue com a leitura da matéria dessa segunda-feira (06) do Notícias Concursos.

Mas, para ter levado o prêmio milionário da Lotofácil no concurso 2540, seria preciso acertar os 15 números sorteados no jogo. Será que você acertou essas dezenas mágicas da loteria? Não se preocupe, pois, vamos te dar todos os detalhes logo abaixo.

Quais foram as dezenas sorteadas no concurso 2540 da Lotofácil?

O sorteio, assim como os demais, se realizou na cidade de São Paulo, na Espaço da Sorte. Ademais, os números que saíram nesse concurso foram: 01 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.

Como apostar nessa modalidade?

O próprio nome já diz tudo: Lotofácil. É fácil de jogar, de apostar e de ganhar. Dessa forma, basta marcar de 15 até 20 dezenas, entre as 25 que estão disponíveis em um volante. Acertando entre 15 e 11 números, é possível faturar o prêmio.

Mas, se os apostares quiserem, ainda há a possibilidade de jogar com o sistema escolhendo os números através da Surpresinha. Ademais, tem a Teimosinha, onde se concorre com a uma aposta por até 3, 6, 12, 18 ou mesmo 24 concursos consecutivos.

Para aumentar as chances de ganhar o prêmio da Lotofácil, os jogadores podem optar por marcar até 20 números. Mas, claro, também precisarão gastar mais dinheiro para jogar. A aposta de valor mínimo, com 15 números, tem o custo de R$ 2,50. Lembrando que os sorteios se realizam às segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras e aos sábados, às 20h.

E então? Conferiu os números do concurso 2540 da loteria? Você é ou não um milionário da Lotofácil? Não perca tempo e já faça as suas apostas para o próximo jogo.

