app de consulta apresenta instabilidade e fila de espera

Nesta quarta-feira (1), o Governo Federal iniciou o processo de liberação de mais uma rodada extraordinária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, o ato de consultar os saldos disponíveis está causando uma certa dor de cabeça em alguns cidadãos. Segundo relatos, o app oficial do Governo estaria apresentando instabilidades e formando uma fila de espera.

Comum em agências físicas de bancos, a fila de espera está se tornando comum também em apps de movimentação de dinheiro online. Não parece que o aplicativo do FGTS tenha escapado da regra. Segundo relatos nas redes sociais, o cidadão que precisa consultar uma informação está tendo que esperar até meia hora para conseguir o que quer.

Esta não é a primeira vez que o fenômeno acontece. Ainda na última quarta-feira (25), relatos de trabalhadores também apontavam para instabilidades. Na data, o Governo Federal também havia realizado a liberação de uma rodada do Fundo de Garantia. Em alguns casos, cidadãos relatam que mesmo depois dos minutos de espera, o app apresenta problemas.

De acordo com uma usuária, o sistema criou uma fila de espera com o seu nome, e ela teve que aguardar por pouco mais de quinze minutos. No entanto, mesmo quando a sua vez chegou, o app apresentou uma nova instabilidade e ela teve que voltar para o fim da fila virtual. Segundo ela, o procedimento teve que ser realizado três vezes até que ela conseguisse realizar a consulta.

Em nota, a Caixa Econômica Federal explicou que a fila se forma quando há um grande número de usuários tentando acessar a plataforma de uma só vez. “Nos momentos de maior volume de acessos (picos), o usuário pode ser direcionado para uma fila de espera momentânea, com o objetivo de garantir o acesso aos serviços para todos os brasileiros”, diz o banco.

Nova liberação

Como dito, o Governo Federal realiza nesta quarta-feira (1), mais uma liberação extraordinária do FGTS. Hoje é a vez dos usuários que nasceram no mês de outubro. Eles podem movimentar a quantia através do Caixa Tem e podem fazer a transferência do dinheiro para outros bancos.

Até aqui, a Caixa Econômica estava liberando dois pagamentos por semana. A partir de agora, a ideia é pagar um depósito a cada sete dias. De modo que as liberações somente serão concluídas na próxima quarta-feira (15). Veja no detalhe.

Quarta-feira (1) – Trabalhadores que nasceram no mês de outubro

Quarta-feira (8) – Trabalhadores que nasceram no mês de novembro

Quarta-feira (15) – Trabalhadores que nasceram no mês de dezembro

FGTS extraordinário

Segundo projeções do próprio Governo Federal, estima-se que pouco mais de 34 milhões de trabalhadores brasileiros tenham o direito de sacar o depósito extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Os depósitos são de até R$ 1 mil por pessoa. Na maioria dos casos, não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação, ou seja, o dinheiro é depositado na conta de maneira automática. O dia do pagamento é definido pelo mês de aniversário de cada trabalhador.

No entanto, há situações em que a solicitação do saldo se faz necessária. Não é preciso sair de casa para realizar o pedido. Basta abrir o app do FGTS e informar a decisão. O aplicativo é gratuito e já está disponível para download em celulares com sistema Android e iOS.