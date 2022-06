Aprenda como amaciar carne de forma caseira

Nem sempre o nosso bolso deixa comprar as carnes mais caras e macias. E quando você compra a carne para o final de semana, mas, ela é dura? O que fazer? Hoje, nós vamos ensinar algumas dicas de como amaciar carne de forma caseira.

O que ocorre para que seja possível amaciar a carne?

Existem dois tipos de brasileiro quando o assunto é carne: são vegetarianos (ou veganos), e não consomem carne de nenhuma espécie, ou são consumidores assíduos, principalmente da carne vermelha.

Sabemos que as enzimas proteolíticas conseguem romper as ligações entre as proteínas e, assim, transformam a carne dura em carne macia. Além disso, sabe-se sabemos que essas enzimas também estão presentes em frutas como:

Abacaxi: enzima bromelina, presente nas fibras e no suco. Se você colocar o suco na carne, funcionará como amaciante. Porém, se ingerir na refeição, essa enzima ajudará a digerir a carne no organismo;

Mamão: enzima papaína, presente na casca da fruta;

Figo e kiwi: enzima ficina e actinidina, presentes na polpa de ambos.

Mas, como amaciar a carne de forma caseira?

Na sequência, apresentaremos vários métodos de amaciar a carne de forma caseira, para que você escolha um deles e utilize na preparação dos pratos culinários que usam carne como elemento principal.

Usando bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um elemento que pode ser usado tanto para amaciar a carne como para aguçar o sabor. Para tanto, é possível acrescentar o bicarbonato em uma marinada.

Como sugestão de marinada, você pode preparar uma mistura de azeite, limão, alho, sal, pimenta e bicarbonato de sódio. Coloque a carne nesta mistura e deixe marinar por, aproximadamente, 2 horas.

Este tempo de marinada faz com que, além de a carne ficar mais saborosa, o bicarbonato consiga atuar nas fibras dela, deixando mais macia.

Usando limão, ou outras frutas cítricas

Você pode fazer marinadas com qualquer fruta cítrica, como: limão, laranja, abacaxi, entre outras. A acidez dessas frutas e as enzimas presentes nelas são excelentes para amaciar a carne.

Usando vinagre

Por ter a acidez necessária para quebrar as fibras da carne, o vinagre atua também como amaciante. Uma boa opção é fazer uma marinada usando vinagre, azeite, ervas aromáticas, alho e os temperos que você preferir.

Deixe a carne mergulhada nesta marinada por algumas horas e, logo após, prepare como preferir.

Usando leite

O leite é utilizado para amaciar carnes mais duras. Para isso, prepare e corte a carne de forma que for usar, como bifes ou peças inteiras, e coloque em uma vasilha. Logo após, cubra totalmente com leite, além de acrescentar os temperos que você costuma utilizar para temperar a carne.

Deixe a carne mergulhada no leite e leve à geladeira por, aproximadamente, 5 horas. Por fim, retire e prepare da forma que preferir.

Usando cerveja ou vinho

Se a sua opção for produzir uma receita mais elaborada, a sugestão é temperar a carne com cerveja ou vinho, além dos temperos que você costuma usar. A cerveja ou o vinho deixarão a sua carne mais macia e gostosa!

Ao cozinhar, misture os temperos e a cerveja ou vinho que fazem parte da marinada e coloque em cima da carne conforme for cozinhando ou assando. Isso fará com que a carne fique mais gostosa e suculenta.

Usando amaciante de carne vendidos em supermercados

Esse tipo de produto já traz pronta a mistura necessária para amaciar a carne, bem como alguns temperos de forma industrializada. Dessa forma, para usar este amaciante, é só conferir no rótulo do produto

Logo após, você pode complementar os temperos e as especiarias que você costuma usar no tempero da carne.

Usando o martelinho de carne

O bom e velho martelinho de carne, existente na maioria das casas, podem ajudar a amaciar carnes mais finas como bifes e filés. O martelinho de carne, deve ser usado de forma a bater com o martelo em cima da carne, para quebrar as fibras. Na sequência tempere com temperos que normalmente você costuma utilizar e prepare a carne como preferir.

Por fim, agora que você já sabe como amaciar a carne de forma caseira, experimente novos tipos e use seu conhecimento para deixar ela mais macia. Aplique as dicas ensinadas aqui neste post e aproveite muito mais tudo que um bom corte de carne pode oferecer! Afinal, ninguém merece chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e não ter sucesso no preparo da sua janta, não é verdade?

Aposte no aprendizado trazido no artigo de hoje e aproveite! Carne dura nunca mais!