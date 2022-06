Aprenda como decorar a sala com tapetes

As salas das casas são os espaços onde é feita a recepção das pessoas que nos visitam, além de ser o ambiente em que você deseja descansar, assistir televisão, ler e receber amigos. Por isso que os tapetes são os elementos de decoração que finalizam com chave de ouro o local! Assim, hoje vamos ensinar como decorar a sala com tapetes.

Os tapetes conferem conforto térmico e visual para a sala. Por isso que, além de proteger o chão em locais específicos, ajudam a demarcar espaços funcionais.

O que é preciso para definir quais serão os tapetes da sala?

É só darmos uma volta pelas lojas de venda de tapetes que encontramos tantas variedades que faz com que nossas ideias fiquem embaralhadas. São diversas opções de comprimentos, larguras, texturas e estampas que fica difícil definir qual adquirir para a sala.

Então, primeiro você precisa realizar um planejamento da decoração da sua sala. Neste planejamento, perceba como os móveis estão dispostos e quais áreas precisam de proteção extra no chão da sala.

Em outro momento, é necessário escolher o tapete de acordo com o estilo de decoração do ambiente, bem como dos acessórios. Os tapetes precisam acompanhar o estilo já existente na sala.

Se o local for minimalista, de nada adianta você adquirir um tapete com texturas e desenhos mais nobres, pois iria destoar com o estilo da sala.

Você pode inclusive se utilizar da sobreposição de tapetes para compor o ambiente da sala.

Como organizar os tapetes na sala?

É preciso cuidar para não exagerar na quantidade de tapetes e, também, em como usar em cada ambiente da sala.

Tapetes na sala de jantar

O tamanho ideal de tapete para a sala de jantar é aquele que seja maior do que o comprimento da mesa e ainda maior do que a distância da cadeira afastada. Dessa forma, você evita de enrolar o tapete nas cadeiras ou nos pés quando for se sentar.

Tapete na sala de estar

O tamanho do tapete na sala de estar deve ser tão largo e comprido quanto a necessidade de cobertura do chão. Deve envolver a mesa de centro, o espaço de circulação ao redor dela, além de metade da profundidade dos sofás e poltronas que estão ao redor do ambiente da sala de estar. Assim, o centro do tapete deve coincidir com a parte central do ambiente que você quer cobrir com o tapete, no caso, a sala de estar.

Sendo assim, é possível criar vários centros em uma sala, para atender aos diversos ambientes que ela possui.

Como combinar as cores e estampas da sala e dos tapetes?

Já aprendemos a escolher os tamanhos corretos para os tapetes, agora vamos ver como combinar as cores e as estampas deles com o estilo dos móveis da sala.

Nesse caso, é preciso criar uma harmonia visual, ou seja, a decoração da sala precisa estar combinando para, assim, você irá criar ambientes agradáveis.

A primeira dica é saber que os tapetes lisos, ou que possuem cores neutras, são mais fáceis de combinar com os outros elementos decorativos. Mas, se o ambiente da sala tiver decoração de cor neutra, é possível criar ambientes coloridos usando os tapetes.

Assim, é possível combinar tapetes de cores vivas, geométricos, estampados, ou com detalhes que se destacam no ambiente. As estampas geométricas, muito encontradas nas lojas de decoração, combinam com ambientes neutros. Normalmente os tapetes com estampas geométricas são feitos com material sintético, o que facilita a limpeza.

Mas, se a opção é criar ambientes mais luxuosos, é possível optar por tapetes com técnicas artesanais como tecelagem, motivos indígenas ou produzidos por outros povos, com uma tendência mais sofisticada. Normalmente estes tapetes são feitos com algodão.

Como limpar os tapetes da sala?

Para facilitar a limpeza dos tapetes da sala, prefira aqueles que são feitos de náilon, poliéster, acrílico e polipropileno, que são os famosos materiais sintéticos. Esses materiais são de fácil limpeza e mais resistentes aos fungos, ácaros e bactérias.

Aproveite as nossas dicas e aprenda decorar a sala com tapetes, ainda mais neste friozinho, onde os tapetes contribuem para aquecer o ambiente. Um cômodo bem decorado, harmônico e quentinho faz toda a diferença para quem reside na casa, pois dá uma sensação de acolhimento e calma, tão importantes no dia a dia!

Assim, agora é só escolher o seu modelo favorito e usar as nossas dicas para comprar o tapete apropriado para a sua sala! Com certeza a decoração ficará incrível!