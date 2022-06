As 7 melhores VPNs gratuitas para WiFi escolar em 2022

Às vezes, ter acesso limitado a vários sites e aplicativos no WiFi da sua escola pode ser muito frustrante. Muitas escolas tendem a proibir vários sites de mídia social, como YouTube, Snapchat e outros sites educacionais e de torrent, de serem acessados ​​no WiFi da escola, para manter os alunos focados em seus estudos. Além disso, algumas escolas colocam bloqueios no uso da largura de banda para manter o uso da rede sob controle.

Para superar essas limitações no WiFi da sua escola, você pode usar vários VPNs gratuitas para WiFi escolar disponível para quase todos os sistemas operacionais.

Como funciona uma VPN?

VPN – Rede Privada Virtual. Ele funciona conectando você a um servidor fora de sua escola, ocultando sua verdadeira localização e endereços IP. Faz parecer que você está acessando os sites restritos de um local totalmente diferente, impossibilitando que o WiFi da escola bloqueie o acesso aos sites restritos através do próprio WiFi da escola.

Existem inúmeros serviços VPN disponíveis na internet. Mas, a maioria trará mais danos ao seu dispositivo do que benefícios. Assim, aqui estamos com uma lista de alguns dos melhores VPNs gratuitas para WiFi escolar que foi testado e tem sido eficaz em romper os firewalls da escola de forma consistente.

Melhor VPN grátis para WiFi escolar 2022

1. NordVPN

Esta é uma das VPNs gratuitas mais seguras para WiFi escolar, pois não armazena nenhum dado de seu usuário. Além disso, não há logs de tráfego ou sessão. É um dos serviços VPN mais extensos, com uma rede de mais de 5.500 locais em cerca de 59 países. Devido a isso, você só pode optar por se conectar a um local, mas não a um servidor.

Esta é uma VPN gratuita altamente compatível para WiFi escolar, pois pode ser usada no Android, iOS, Linux, Windows e macOS. Além de desbloquear todas as restrições, também oferece alta velocidade para streaming e download. Um suporte de chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, também está disponível para todos os seus usuários.

2. ExpressVPN

Se você está procurando uma VPN gratuita para WiFi escolar com uma grande rede, a ExpressVPN possui mais de 3.000 servidores em mais de 160 países. Oferece criptografia AES de 256 bits e possui política de no-logs, indicando total privacidade para todos os seus usuários.

É compatível com muitos sistemas operacionais, como Windows, Mac, iOS, Android, Linux, roteadores, Apple TV, etc. O uso deste serviço VPN também fornecerá streaming e download de alta velocidade.

3. Proton VPN

Uma característica distintiva desta VPN gratuita para WiFi escolar é que ela oferece largura de banda de dados ilimitada para todos os seus usuários. A única desvantagem do ProtonVPN é que você só tem acesso a 3 locais de servidor: Holanda, EUA e Japão.

O ProtonVPN é compatível com Windows, iOS, Android, macOS, Linux, etc. No entanto, esta VPN não pode desbloquear serviços de streaming com restrição geográfica, como Netflix e Hulu.

4. Escrivaninha

Esta VPN gratuita para WiFi escolar tem um limite de 10 GB de dados por mês, mas é mais do que suficiente para uso na escola. Ele também oferece cerca de 10 locais de servidores gratuitos, que você pode escolher!

O Windscribe protege os dados de seus usuários com recursos como proteção contra vazamentos de DNS/IP, criptografia AES de 256 bits, kill switch de internet e muito mais.

5. Túnel Bear

Este serviço fornece 500 MB de dados gratuitos por mês. O TunnelBear está equipado com os modos GhostBear, Always-On e Vigilant.

O modo GhostBear mascara o tráfego VPN, tornando seus dados criptografados ainda menos detectáveis ​​pelos métodos de inspeção profunda de pacotes (DPI). O recurso Closest Tunnel conecta automaticamente seu dispositivo ao servidor mais próximo e melhor, e o modo Vigilant é o interruptor de interrupção da Internet do TunnelBear. O modo Always-On inicia a VPN no momento em que o dispositivo é ligado.

O TunnelBear coleta informações mínimas, que não são identificáveis ​​e são usadas para melhorar o desempenho da VPN gratuita apenas para WiFi escolar. É compatível com os sistemas operacionais Windows, macOS, Android e iOS.

6. Hide.me

Esta é outra VPN gratuita para WiFi escolar que fornece 2 GB de dados gratuitos por mês para todos os usuários de contas gratuitas e dados ilimitados para todos os usuários de contas premium. Sua rede de servidores cobre 60 locais, mas apenas cinco deles são acessíveis no plano gratuito. É compatível com Chrome OS, Windows, macOS, Linus, Windows Phone, Android, iOS, Blackberry, Firefox, Chrome, Roteadores, Android Smart TV e Amazon Fire TV.

Proteção contra vazamento de DNS, kill switch automático e firewall são alguns dos recursos de segurança padrão desta VPN. Ele também suporta tunelamento dividido e encaminhamento de porta.

O túnel dividido permite que os usuários escolham os aplicativos que podem ignorar a VPN. O uso do encaminhamento de porta permitirá que os usuários definam preferências para seus dispositivos e servidores, dando a eles mais controle sobre as configurações.

7. Melhor rede

Por último, mas não menos importante, a Betternet é uma das poucas VPNs gratuitas para WiFi escolar, que fornece 500 MB de dados gratuitos diariamente. É compatível com vários sistemas operacionais, como macOS, Windows, iOS, Android e Chrome. Ele faz uso do protocolo seguro Catapult Hydra.

A Betternet permite que os usuários escolham entre dois níveis intensos de criptografia, criptografia de 128 bits para redes confiáveis ​​ou criptografia de 256 bits de nível militar para redes não seguras.

Conclusão

Se você está procurando o melhor VPN grátis para WiFi escolar, você pode escolher qualquer um da lista mencionada acima. Esses serviços de VPN fornecem recursos incomparáveis ​​e o ajudarão a contornar todas as restrições que sua escola impõe ao WiFi. Se perdemos alguma VPN gratuita útil para WiFi escolar, informe-nos na seção de comentários abaixo.

