As carteiras eletrônicas mais populares na Europa

As carteiras digitais estão se tornando uma alternativa cada vez mais popular ao dinheiro ou ao pagamento com cartão de débito ou de crédito. Mas quais são as melhores carteiras digitais, e qual é a certa para você? Quando você estiver considerando qual opção usar, é importante avaliar as características e taxas das carteiras digitais mais populares da atualidade para que você possa escolher a solução que melhor se adapte às suas necessidades.

As melhores carteiras digitais

Cada vez mais pessoas estão abandonando o dinheiro e comprando digitalmente porque esta opção de pagamento é muito conveniente e segura. As carteiras digitais proporcionam a liberdade de fazer pagamentos em lojas de varejo sem ter que carregar uma carteira física. Algumas opções também lhe permitem enviar ou receber dinheiro de entes queridos.

Além disso, as carteiras eletrônicas podem ser mais seguras do que transportar dinheiro ou usar um cartão de débito ou de crédito. Mas qual carteira digital usar? Aqui estão as 3 principais opções atualmente disponíveis na Europa.

Google Pay

O Google Pay opera em mais de 40 países e utiliza tecnologia de comunicação de campo próxima, ou NFC, para permitir pagamentos. Esta carteira digital protege suas informações usando o número de conta primário DPAN do seu dispositivo. DPAN substitui o número de sua conta de financiamento para protegê-la contra o uso não autorizado pelos comerciantes.

Características

O Google Pay permite que você deposite fundos em sua carteira digital ou faça compras adicionando um cartão de débito, cartão de crédito, conta PayPal ou número de conta bancária. Observe que o acesso à conta bancária não está disponível em todos os países.

Outras formas de pagamento podem estar disponíveis, dependendo de onde você mora. Por favor, visite o Google Pay para mais informações. Você também pode fazer compras nos varejistas fixos ou on-line participantes. Também é possível enviar dinheiro para a família e amigos usando o Google Pay.

Além disso, o Google Pay permite que você reveja seus hábitos de gastos e encontre áreas onde você pode economizar dinheiro enquanto sincroniza suas contas. Isto pode facilitar o acompanhamento de sua situação financeira.

Taxas

O Google Pay não cobra nenhuma taxa para fazer compras. Também não lhe cobrará pelo envio ou recebimento de dinheiro da família ou amigos. Se você quiser transferir dinheiro de sua conta Google Pay, você tem que pagar uma taxa de 31 centavos ou 1,5%, o que for mais alto.

Venmo

Venmo é uma das carteiras digitais mais populares e é uma subsidiária do PayPal. O aplicativo utiliza segurança em nível de banco e criptografia para manter suas informações seguras.

Características

Venmo permite que você faça compras on-line ou pessoalmente e pague pelas compras nas lojas de honra. Também permite que você solicite pagamento pelos serviços prestados e receba ou envie dinheiro para a família e amigos. Você pode pagar diretamente de sua conta Venmo conectando sua conta bancária, cartão de débito ou cartão de crédito.

Também é possível usar códigos QR para garantir que você esteja enviando dinheiro para a pessoa certa e permitir que o aplicativo faça os cálculos para você ao dividir as contasb. Além disso, você pode ter seus cheques diretamente depositados em Venmo. Seu pagamento pode aparecer em sua conta Venmo dois dias mais rápido do que se você depositar em uma conta bancária normal.

Taxas

Venmo não cobra taxas para registrar, manter uma conta ou pagar com um cartão de débito ou conta bancária. Há uma taxa de 3% para transações com cartão de crédito.

Apple Pay

Apple Pay, é outro grande método de pagamento digital, pois usa DPAN entre outras coisas para proteger as informações de sua conta.

Abaixo estão algumas das lojas que utilizam Apple Pay:

Disney;

GameStop;

Nike;

Starbucks.

Toda transação feita com a Apple Pay é segura e completamente privada, tornando-a uma forma segura de fazer compras on-line, bem como fazer depósitos em cassinos ou retirar ganhos em lojas de apostas.

Características

O Apple Pay está disponível em muitos dispositivos Apple, incluindo o iPhone, o Apple Watch e o iPad. Você pode usar esta carteira digital para comprar itens em lojas, pagar por uma variedade de transportes públicos, enviar dinheiro para a família e amigos e muito mais.

O dinheiro pode ser armazenado diretamente em sua conta Apple Pay, ou você pode conectar um cartão de débito ou crédito para pagamentos. Uma característica interessante da carteira eletrônica da Apple Pay, é que os estudantes têm a opção de adicionar sua identificação à sua conta para que possam pagar por itens na escola se sua escola for parceira da Apple Pay.

Taxas

Não há taxas para pagamento com Apple Pay ou cartão de débito. O pagamento com um Apple Card também é gratuito. A utilização de um cartão de crédito para fazer pagamentos incorrerá em uma taxa de 3%.

Sumário

As carteiras eletrônicas mais populares que listamos acima são, antes de tudo, fáceis e simples de usar, e estão disponíveis na ponta de seus dedos. Eles podem ser usados a partir de vários dispositivos móveis, mas também de computadores desktop ou laptops. Estas carteiras eletrônicas são versáteis. Eles podem ser usados para fazer compras na maioria das lojas na Internet, e a transferência de nossa conta irá para a conta da loja em apenas alguns segundos.