Asfalto cede e forma cratera em trecho da BR 101, no inteior de Alagoas

Parte do asfalto cedeu em um trecho da BR-101, no Povoado Pau Ferro, em Junqueiro, interior de Alagoas, formando uma cratera neste sábado (4).

A rodovia foi interditada parcialmente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) devido ao risco de acidentes envolvendo os motoristas que passam pela estrada.

O trecho interditado fica no Km 181, para quem está vindo de Propriá, estado de Sergipe, para Alagoas. Há um desvio no Km 185, de acordo com a PRF.

Para os motoristas que seguem em direção ao estado sergipano, o tráfego está fluindo normalmente.