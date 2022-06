Muitos aspectos devem ser considerados pelo candidato durante uma entrevista de emprego, principalmente no que tange ao seu comportamento e ao direcionamento de sua narrativa.

Aspectos que devem ser considerados durante a entrevista de emprego

A entrevista de emprego é uma apresentação importante para o candidato, considerando sua trajetória profissional. Por isso, é importante que aprofunde o seu conhecimento sobre os pontos principais do seu próprio currículo, de modo que possa direcioná-los organicamente.

Trajetória

Você pode levar para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem seus pontos positivos de modo exemplificado. Sendo assim, fale sobre sua facilidade para lidar com pressão; comprometimento com metas; gestão de equipes; condução de treinamentos e reuniões brainstorming, por exemplo.

Pontos fortes

Além disso, você pode destacar de forma assertiva outras qualidades referentes às suas características profissionais durante a entrevista de emprego, como a sua proatividade; inovação; senso de urgência; capacidade de lidar com pressão etc.

Pontos fracos

Por outro lado, equilibre as informações falando sobre seus pontos fracos de modo resolutivo. Por exemplo, você pode falar que se conceitua como uma pessoa tímida, porém, deseja realizar um curso voltado para a sua comunicação, como um curso de teatro.

Além disso, você deve corroborar a sua narrativa através de uma postura participativa e orgânica. Sendo assim, adote uma postura positiva, não ficando aquém do seu potencial durante o processo seletivo.

Postura

É importante que tenha atenção plena aos seus gestos e ao seu tom de voz durante a entrevista de emprego. Sendo assim, não deixe bolsa no seu colo; fale de maneira calma; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; tenha cuidado para não interromper o entrevistador ou outros participantes, caso você participe de uma entrevista de emprego coletiva.

Sendo assim, é importante que você destaque o seu potencial profissional pela objetividade das informações e pela naturalidade de sua postura. Portanto, faça as devidas adaptações e evite adotar uma postura negativa durante a entrevista de emprego.

Avaliação

Dessa maneira, na condição de candidato, você estará direcionando a sua trajetória profissional; já que estará reforçando seus valores profissionais e tornando a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção genuína e eficiente.

Além de controlar o seu comportamento e sua narrativa, essa é uma maneira de avaliar a viabilidade da contratação. Haja vista, a necessidade de todos analisarem os objetivos envolvidos; já que essa análise não deve ser feita somente pela empresa.

No entanto, quando o candidato se permite dominar pelo nervosismo, pode adotar uma postura negativa, tornando a avaliação impossível de ser feita de forma verdadeira, por conta da autossabotagem profissional; já que não terá feito uma apresentação positiva de sua carreira até o momento.