Assaí Atacadista abre vagas no Distrito Federal

Em busca de novos talentos para integrar sua equipe e suportar sua expansão, o Assaí Atacadista anunciou a abertura de vagas de emprego no Distrito Federal. São mais de 313 postos de trabalho disponíveis para profissionais com interesse em trabalhar na quarta unidade da empresa na região, de diversas áreas e funções, que incluem cargos técnicos, operacionais e de lideranças.

A nova loja está sendo convertida a partir do antigo hipermercado localizado na Rua 420, da Quadra 3, na região administrativa de Taguatinga.

Há chances para os cargos de Chefe de Seção; Fiscal de Prevenção de Perdas; Repositor de mercadorias; Operador de Caixa; Fiscal de Caixa; Auxiliar de Manutenção; Operador de Empilhadeira; Auxiliar de Cozinha; Assistente de TI; Auxiliar de Controle de Qualidade; Auxiliar de Depósito; Auxiliar de Padaria; Auxiliar de Açougue; Cartazista; Chefe de Depósito; Chefe de Manutenção; Chefe de Recebimento de Notas Fiscais; Chefe de Seção Açougue e muito mais. Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas as opções compreendem diferentes níveis de escolaridade e experiência. Além disso, todas as posições de trabalho são efetivas e elegíveis a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

Os interessados devem se cadastrar no site https://expansaoassaibrasilia.gupy.io/ até o dia 30 de julho. A empresa informa que está seguindo processos rigorosos de limpeza, higiene e desinfecção para garantir a segurança de todos(as): colaboradores(as), clientes, parceiros(as) e também de candidatos(as).

Dessa forma, todo o processo seletivo será ajustado para minimizar os riscos para todos os envolvidos, podendo ser realizado com etapas online e presencial, seguindo as fases abaixo:

Cadastro do candidato

Testes

Entrevista com RH do Assaí

Entrevista com Gestor

Preenchimento de dados de pré-contratação

Contratação – Assinatura do Contrato de Trabalho