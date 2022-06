Assistência do governo Ronaldo Lopes ao agricultor melhora qualidade de vida no meio rural

Com orientação da Semada, agricultor investe em milho para alimentar o gado

Secom PMP

Um projeto piloto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) na zona rural de Penedo reduz custos no quesito mais caro do trabalho diário do agricultor Pulquério Estácio.

A pequena criação de gado de leite e corte, cerca de 15 animais, consome a maior parte dos recursos do produtor rural que investiu em plantio de milho para economizar na compra de ração, trabalho feito com orientação técnica do governo Ronaldo Lopes.

O acompanhamento regular fica a cargo do técnico em agropecuária Michel Douglas. “Nós colhemos amostra de solo, indicamos a melhor variedade de semente para o objetivo do plantio, fizemos a adubação e as orientações posteriores”, explica o servidor da Semada.

O apoio ao produtor rural que nos próximos 25,30 dias vai colher o ‘milho seco’ visa acrescentar alimento de qualidade para o gado, principalmente quando chegar o verão.

“Até a palha seca do milho vai ser acrescentada no preparo de alimento dos animais, junto com os grãos do milho seco, farelo e melaço”, informa Michel sobre o trabalho que também contou com preparo do solo disponibilizado pela Prefeitura de Penedo.

O investimento inicial de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atrai o interesse de outros produtores. Na visita técnica mais recente, Pulquério comentou que recebeu a oferta de R$ 10.000,00 (dez mil) por toda a produção que não está à venda.

O produtor sabe que é melhor seguir o planejamento e garantir a alimentação de qualidade para manter o rebanho com peso adequado para venda futura e produção de leite.

“Este é o nosso objetivo: orientar os agricultores de Penedo e viabilizar sua permanência no campo, trabalhando para melhorar a qualidade de vida das famílias do meio rural”, destaca o gestor da Semada, Manoel Messias Lima, frisando ainda os avanços com agricultura familiar.

“Mais de 50% dos alimentos fornecidos para escolas públicas do município e do Ifal são colhidos em nossa zona rural e nossa meta é ampliar. Cada um fazendo a sua parte, a agricultura vai sendo fortalecida para o desenvolvimento de Penedo”, frisa Manoel Messias.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP

Fotos Débora Alves – social media Semada