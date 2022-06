Associação Pestalozzi inaugura unidade em Penedo

Secom PMP

A população de Penedo e região ganha mais um serviço para Pessoas com Deficiência (PcD), assistência ofertada por meio das entidades Nudepe, APAE e Acresc ampliada com a instalação da Associação Pestalozzi.

A unidade foi inaugurada neste sábado, 18, pelo Prefeito Ronaldo Lopes e a deputada federal Tereza Nelma, apoiadora da instituição que está presente em 22 municípios alagoanos.

O atendimento para PcD tem apoio da Prefeitura de Penedo. Todas as entidades que ofertam serviços para Pessoas com Deficiência recebem recursos repassados por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

A Pestalozzi Penedo será administrada por Jamila Peixoto e abre as portas na próxima segunda-feira, 20, para iniciar o cadastro de pacientes em sua sede, localizada na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, próximo da Escola Estadual Ernani Méro.

Ronaldo Lopes destacou o trabalho humanizado realizado por Tereza Nelma e anunciou o interesse em trazer para Penedo um Hospital do Amor, rede especializada em tratamento de câncer que a parlamentar viabilizou para Arapiraca e que ela pretende levar para o Sertão e as regiões norte e sul de Alagoas.

Conselho Tutelar

Após a solenidade de inauguração, o Prefeito de Penedo e a parlamentar alagoana foram até a sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente para entregar cinco computadores aos conselheiros.

Tereza também é responsável por dotar o Conselho Tutelar de Penedo com um veículo e comentou no ato da entrega a necessidade do governo federal descentralizar recursos para agilizar as ações desenvolvidas nos municípios.

Centro de Convivência

A visita da deputada federal inclui ainda uma visita ao bairro Senhor do Bonfim, comunidade remanescente quilombola mais conhecida como Oiteiro onde a parceria com a gestão vai instalar um Centro de Convivência.

O investimento vai melhorar a assistência às famílias em situação de vulnerabilidade social, atuação que também alcança outra comunidade tradicional quilombola penedense, o Tabuleiro dos Negros, onde uma praça será construída em parceria com a prefeitura, além de outros investimentos da gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte