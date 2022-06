AST Facilities anuncia vagas de emprego; veja os cargos

A AST Facilities, referência em recursos humanos, anuncia novas vagas de trabalho. As funções abrangem uma ampla área dentro das empresas contratantes, e estão disponíveis aos profissionais que tenham as exigências da área pretendida. Confira mais informações e as posições em aberto para inscrição.

AST Facilities anuncia um novo processo de recrutamento

Criada no ano de 1998, a AST Facilities está presente em todo o Brasil, sendo uma referência no recrutamento e seleção de novos talentos. Com um novo processo seletivo em aberto, a companhia está recrutando profissionais para diferentes áreas e empresas do país. Para se candidatar será necessário atender a todos os requisitos mínimos. De acordo com informações da plataforma InfoJobs, as seguintes vagas estão disponíveis:

Auxiliares de Limpeza – Osasco;

Ajudantes de Serviços Gerais – Santo Antônio;

Atendentes de Lanchonete – Osasco;

Líderes de Limpeza – Recife;

Ajudantes de Cozinha – Extrema;

Operadores de Caixa – Porto Alegre;

Cozinheiros de Cozinha Industrial – São Paulo;

Gerentes de Unidade Ubiratã;

Auxiliares de Estoque – Osasco;

Auxiliares de Cozinha – Osasco;

Chapeiros – Osasco;

Supervisores Operacionais – Cuiabá;

Oficiais de Cozinha – Jurubatuba;

Cozinheiros nível Júnior – Guarulhos;

Nutricionistas – Jundiaí;

Analistas Contábeis nível Júnior – Campinas;

Auxiliares de Montagem Externo – Panambi.

É importante lembrar que as vagas em aberto serão destinadas para diferentes empresas que estão utilizando os serviços da AST Facilities, portanto, é de suma importância que o candidato confira todas as informações e regiões que o cargo estará disponível para candidatura.

Como se registrar

Para fazer parte da empresa AST Facilities, os profissionais deverão consultar todas as exigências da função que pretende ocupar. As inscrições podem ser feitas de forma virtual através do site de inscrições.

