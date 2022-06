O atendimento ao cliente deve ser conceituado como um processo holístico e dinâmico dentro de uma empresa na era digital, haja vista, os diversos fatores que impactam o resultado de uma empresa, ao passo que a maneira como o cliente é atendido, é um dos principais.

Atendimento ao cliente: um conceito cultural na organização

O cliente é atendido na era digital em todos os momentos, não apenas quando ele entra em contato com a empresa de forma direta. Visto que o cliente é atendido quando ele acessa o site, quando visualiza uma propaganda e quando ele está tentando realizar uma compra.

Elimine gargalos e cumpra prazos

Portanto, acompanhar o processo de compra e eliminar gargalos do processo é parte fundamental da gestão de uma empresa na era digital. Além disso, o cliente também é atendido quando recebe a sua compra dentro do prazo; já que, quando a empresa atrasa a entrega, é gerada uma grande insatisfação, ao passo que a qualidade do produto ou serviço também é uma maneira de atender o cliente.

Os processos da empresa devem atender a necessidade do seu público-alvo

Sendo assim, o atendimento ao cliente deve ser um conceito de uma empresa em todos os seus processos, e não uma única área isolada dentro de uma organização. Anteriormente a era digital o cliente tinha um comportamento passivo; já que era necessário aguardar um lançamento de um produto para que o cliente o conhecesse por meio de revistas ou de propaganda na televisão.

A era digital criou um fluxo rápido e dinâmico, tornando o cliente participativo; já que o cliente pode expor a sua satisfação diretamente na rede social de marca. Dessa forma, a imagem de uma marca fica comprometida quando a empresa não se compromete com os seus processos em sua totalidade.

Gestão holística

Portanto, quando uma empresa na era digital realiza uma correta gestão de logística, estoque, campanhas de fidelização, ações de marketing digital, controle de finanças, ela está realizando o atendimento ao cliente.

Processos internos e a fidelização do cliente

Uma vez que, quando todos os processos internos fluem o cliente acaba por se sentir satisfeito com a marca, o que torna a sua fidelização um processo natural, sendo esse o objetivo de uma empresa na era digital, independentemente do seu porte, nicho ou segmento.

Portanto, ainda que a sua empresa possua uma área voltada ao cliente, o que pode ser uma extrema necessidade para alguns segmentos, é necessário que o conceito venha antes do processo operacional na ordem de prioridade cultural e administrativa.