Ative a ESPN no Roku, Xfinity, Fire Stick, Apple TV, Hulu (2022)

O canal de esportes ESPN basic é de propriedade da ESPN. E há uma infinidade de conteúdo esportivo na ESPN, incluindo esportes universitários, futebol, críquete, rugby, NFL, MLB e NBA, além de eventos esportivos com atraso de fita.

Então, se você é um ávido fã de esportes e quer aproveitar todos os jogos de que gosta, e talvez queira saber como você pode ativar a ESPN na sua TV com espn.com/activate?

Portanto, o guia a seguir oferece informações sobre como ativar a ESPN no Xfinity, Roku, Samsung TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Fire TV, Oculus GO, PS4 e PS5, iOS, Android e Fire Tablet. Você pode assistir a todas as programações esportivas acima e muito mais assim que o canal de esportes for ativado em sua plataforma preferida.

Como ativar a ESPN em 2022

É necessário ativar o ESPN Plus primeiro ao usar qualquer plataforma de streaming como Xfinity, Hulu, Roku ou Apple TV.

E você pode fazer isso seguindo estas etapas.

Visite o site da ESPN primeiro. Em seguida, navegue até “ ESPN+ ” no canto esquerdo.

” no canto esquerdo. Agora, verifique se sua conta ESPN Plus está conectada ao seu endereço de e-mail ESPN.

Em seguida, encontre o ESPN Plus pesquisando. E agora você pode se inscrever ESPN+ tocando em qualquer conteúdo ESPN+.

tocando em qualquer conteúdo ESPN+. Agora, basta pagar o valor desejado

Ative a ESPN no Roku

Aqui estão as etapas que você precisa seguir se estiver usando o Roku.

Em primeiro lugar, pressione o botão Home no seu controle remoto.

Agora, qualquer seleção Canais de transmissão você poderá acessar a Loja de canais.

você poderá acessar a Loja de canais. Procure por ESPN aqui.

Em seguida, clique em Adicionar canal .

. E, se solicitado, insira seu ALFINETE .

. Agora, o canal aparecerá na sua tela inicial.

Navegue até Configurações depois que o aplicativo for iniciado.

E, em Assinaturas, selecione ESPN+.

Em seguida, faça o login selecionando login.

E sua tela exibirá um Código de ativação .

. Agora, basta abrir seu navegador e ir para es.pn/roku ou espn.com/activate.

E digite o código de ativação do Roku ali.

Em seguida, pressione o botão Continuar.

Agora, seu Roku carregará uma nova página. E, a página será atualizada automaticamente e todos os canais do seu dispositivo aparecerão.

Ative o Roku no Amazon FireStick TV

Siga as instruções abaixo para saber como ativar a ESPN no Amazon FireStick TV.

Comece abrindo o aplicativo ou site da ESPN. Se ainda não estiver instalado, procure-o.

Em seguida, clique em “ ESPN+ ” debaixo “ Planos de assinatura “. Aqui você pode encontrar planos UFS, que são bastante caros, então você pode querer repassá-los.

” debaixo “ “. Aqui você pode encontrar planos UFS, que são bastante caros, então você pode querer repassá-los. Em seguida, encontre “ ESPN+ “.

“. Em seguida, você precisará fazer login para começar. E, certifique-se de anotar o código de ativação.

Agora, você pode ativar sua conta ESPN+ em qualquer navegador. Simplesmente, visite ESPN.com/activate.

E, o código de ativação deve ser inserido no campo “ Código de ativação ” campo.

” campo. Em seguida, pressione o botão “Continuar” botão.

Você receberá uma notificação quando seu código de ativação for verificado.

Ative o Roku no Hulu

O ESPN Plus já está disponível no Hulu. Assim, pode-se tirar proveito de ambos, assinando o último.

Há também um pacote Disney + que oferece três principais serviços de streaming, a saber, ESPN Plus, Disney + e Hulu.

Confira este guia para ativar o ESPN Plus no Hulu.

Supondo que você já tenha uma conta Hulu, a primeira coisa que você precisa é disso.

Então, na próxima etapa, você pode escolher o ESPN+ como serviço único. Ou você também pode assinar o trio Hulu, Disney+ e ESPN Plus por um preço bem razoável

Além disso, use o mesmo endereço de e-mail em todos os serviços se você tiver adquirido um dos dois serviços e estiver migrando para o pacote Disney+. Dessa forma, o sistema ajustará o preço do pacote menos sua assinatura existente.

Agora, visite a página Contas no Hulu. Em seguida, selecione Ativações.

Agora, para usar Disney+ e ESPN+, você precisa ativá-los. Em seguida, é recomendável que você anote os códigos de ativação recebidos por e-mail ou na página da sua conta.

Em qualquer dispositivo em que você deseja transmitir ESPN, vá para www.espn.com/activate.

E, digite seu código de ativação. Agora, você está pronto para ir.

Você precisará ativar sua conta Hulu se for novo no Hulu e tiver adquirido o pacote Disney Plus pelo site Disney Plus.

Em seguida, visite a página Contas Disney+. E, role para baixo até “Detalhes de cobrança”. Clique em “Assistir agora”. E você será direcionado para o Hulu.

Além disso, observe que, para serviços do clube, é melhor usar o mesmo endereço de e-mail em todos os serviços.

Ative o ESPN Plus na Apple TV

Então, você tem uma Apple TV e deseja vinculá-la ao ESPN Plus na Apple TV e em outros dispositivos. Siga esses passos.

Você precisará iniciar o aplicativo ESPN na sua Apple TV.

No canto superior direito, você verá um ícone de roda dentada para Configurações. Clique nisso.

E, no lote, selecione a opção Assinaturas.

Inscrever-se para ESPN+ clicando no botão “ Se inscrever ” botão. Observe que o UFS 237 é um serviço de streaming separado. Certifique-se de acessar o ESPN+ apenas para assistir.

clicando no botão “ ” botão. Observe que o UFS 237 é um serviço de streaming separado. Certifique-se de acessar o ESPN+ apenas para assistir. O próximo passo é fazer login com sua conta ESPN. Você pode criar um através de “Cadastre-se agora” se não tiver um.

Pague por isso uma vez que você se inscrever. E, após a conclusão bem-sucedida de todas as etapas, você receberá um código de ativação de 8 letras/dígitos. Certifique-se de anotá-lo.

Em seguida, você precisará visitar www.espn.com/activate de qualquer dispositivo.

E clique em “Continuar” depois de inserir o código.

Ele solicitará que você faça login com sua conta ESPN existente ou crie uma nova. Agora, sua assinatura ESPN Plus deve estar disponível na Apple TV e em todos os outros dispositivos que a suportam.

Ativar ESPN+ no XboxOne

A ESPN pode ser ativada no Xbox One seguindo estas etapas:

Abra o aplicativo ESPN no seu dispositivo.

Escolha Configurações. Em seguida, clique em Assinaturas.

Agora, faça login selecionando Login.

E sua tela exibirá um código de ativação.

Em seguida, visite es.pn/xboxone no seu navegador.

E, ative a ESPN usando o código de ativação.

Por último, acerte o Continuar botão.

Agora, aproveite seus esportes favoritos fazendo login na sua conta ESPN. Sua assinatura ESPN será vinculada ao seu Xbox One. E sua assinatura também funcionará em outros dispositivos.

Ative o ESPN Plus no Xfinity

As instruções a seguir irão guiá-lo através da ativação do ESPN Plus no Xfinity.

Primeiro, comece abrindo o Xfinity no seu dispositivo de streaming. Em seguida, selecione o Aplicativo ESPN .

. E navegue até a guia Configurações. E selecione a opção Informações da conta.

Agora, para assinar o ESPN Plus no Xfinity, clique em “ Se inscrever .”. E, escolha a forma de pagamento.

.”. E, escolha a forma de pagamento. E, na página Contas, você poderá obter um “ Código de ativação ” via email.

” via email. Em qualquer dispositivo que você deseja transmitir conteúdo ESPN+, acesse www.espn.com/activate. E insira seu código de ativação quando solicitado.

Em seguida, clique em “Continuar“.

Agora, os usuários do Xfinity devem poder acessar o ESPN Plus de qualquer dispositivo.

Ative o canal ESPN na TV Samsung

Você pode ativar o aplicativo ESPN na sua smart TV Samsung seguindo as etapas abaixo.

Ligue sua Samsung Smart TV para iniciar o processo de ativação.

Em seguida, visite a Samsung Hub Store. E, você pode encontrar ESPN lá.

Abra o aplicativo após instalá-lo.

Navegue até a página Configurações. Em seguida, selecione Assinatura.

E faça login com os detalhes, se solicitado.

O código de ativação ESPN com aparecerá. Além disso, lembre-se de salvar o código.

Em seguida, use o navegador do celular ou do computador para acessar a página de ativação.

E, ative o código digitando o código de ativação. Então clique Continuar .

. Agora, siga as instruções na tela. E faça login com as informações da sua conta ESPN.

O processo de ativação está agora concluído. Agora, você pode transmitir todos os seus eventos esportivos favoritos na sua TV Samsung.

Ative a ESPN no PlayStation 4 e PS5

A ESPN está disponível em consoles de jogos como PS4 e PS5. E você pode facilmente começar a assistir aos eventos obtendo o aplicativo e ativando-o usando o link espn.com/activate.

Siga esses passos:

No seu dispositivo PS4 ou PS5, instale o aplicativo ESPN.

Em seguida, clique no aplicativo para iniciá-lo. E, navegue até o menu Configurações.

Agora, escolha Assinaturas no menu. E, clique nele.

Você terá que pagar para se inscrever agora. Então, faça login depois.

Aqui, você receberá um código de ativação após inserir os detalhes.

Agora, use o navegador em seu dispositivo móvel ou computador para acessar espn.com/activate.

E, por favor, digite o código aqui. Em seguida, clique em continuar.

Agora, basta fazer login na sua conta ESPN.

E, após o login, sua assinatura ESPN será vinculada ao seu PS. Agora, você pode assistir aos destaques das partidas e muito mais.

Palavras finais

Isso é tudo quando se trata de ativar o ESPN Plus para Roku, Hulu, Firestick, Xfinity, Apple TV, etc. Talvez seja necessário seguir etapas diferentes, dependendo do serviço ou dispositivo de streaming que você usa. No entanto, o processo geral é o mesmo.

ARTIGOS RELACIONADOS: