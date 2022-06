Ative Paramount Plus Apple TV, Firestick, Roku, Xfinity 2022

Você pode assistir aos episódios mais recentes de seus programas favoritos na Paramount Network. E também há acesso a temporadas completas e conteúdo exclusivo para séries selecionadas. Além disso, você pode ver a programação de suas estações locais e transmitir TV ao vivo. Além disso, uma ampla gama de dispositivos é compatível com a Paramount Network TV. Entre eles estão iPhones e iPads, Android, Roku, Apple TV, Amazon Fire e muitos mais.

Mas, primeiro, você terá que criar uma conta ou assinar o serviço de streaming antes de poder acessá-lo. Na verdade, é uma adição ao seu serviço de televisão existente. Portanto, se você tiver uma conta online com seu provedor de TV, não precisará criar uma nova conta com a Paramount Network TV.

O Paramount Plus permite o acesso a todo o conteúdo, mesmo que você não tenha uma assinatura de um provedor de TV compatível.

E, dependendo de suas preferências, você pode escolher entre os planos Essential ($ 4,99 mensais) ou Premium ($ 9,99 mensais). E, depois de assinar por meio de um provedor de TV participante, a Paramount Network precisará ser ativada em seu dispositivo. Aqui está como.

Como ativar o Paramount Plus 2022

Você deve primeiro criar uma conta ou assinar o serviço de streaming antes de usá-lo. Você pode usá-lo em adição à sua assinatura de TV normal.

Portanto, se você deseja assistir ao Paramount Plus, deve assinar um serviço de TV. Você não precisará criar uma conta na Paramount se já tiver uma com seu provedor de TV.

E, então, você terá que ativar o Paramount Plus depois de ingressar em um provedor de TV que ofereça o serviço. Mas, as etapas são um pouco diferentes em diferentes plataformas de streaming.

Continue lendo para saber mais.

Ative a Paramount Network no Roku

Roku é um reprodutor de mídia de streaming popular nos Estados Unidos. E oferece mais de 500 canais da Rede de TV.

Siga estas etapas para adicionar a Paramount Network ao seu dispositivo Roku:

Ligue seu dispositivo Roku. Em seguida, conecte-o a uma conexão de Internet de alta velocidade.

Agora, no controle remoto, pressione Home. E, na lista de canais, escolha Streaming.

E, no campo Pesquisar Canais, insira Paramount Network.

Agora, depois de visitar a página de visualização do canal, clique no botão Adicionar canal.

Agora você receberá um código de ativação do canal ao iniciar o aplicativo Paramount Network.

Em seguida, navegue até a URL paramountnetwork.com/activate em seu computador.

E, selecione um provedor de TV que suporte o canal e conclua o processo de login.

Em seguida, insira o código de ativação de 7 dígitos. E, pressione Continuar quando terminar.

Ative o Paramount Plus no Amazon Firestick

Siga estas instruções para ativar o Paramount Plus no Fire Stick:

Em primeiro lugar, inicie o Fire Stick. Em seguida, navegue até o menu superior. E, clique em Aplicativos.

Você pode encontrar o aplicativo em uma das categorias mencionadas acima.

Em seguida, escolha o programa depois de encontrá-lo.

Agora, você pode baixá-lo clicando no botão obter. Deixe terminar de baixar.

Em seguida, abra-o clicando em Abrir.

E selecione seu provedor de TV no aplicativo. Um código de ativação será mostrado a você.

Em seguida, acesse paramountplus.com/activate em um navegador.

E, digite o código de ativação.

Agora, use as credenciais fornecidas pelo seu provedor de TV para fazer login.

Ative a Paramount Network na Apple TV

Para ativar a rede primordial na Apple TV, Siga esses passos:

Obtenha o aplicativo de rede na Apple TV App Store.

Você pode pesquisar usando o ícone Pesquisar. Em seguida, clique no campo Endereço. E digite “Rede Paramount”. Em seguida, clique em “Ir”.

Agora, toque no botão “Obter” para localizar e instalar o botão.

A tela da TV exibirá um código de ativação para o aplicativo instalado.

Agora, você pode usar qualquer um dos navegadores instalados para acessar paramountnetwork.com/activate.

Em seguida, na caixa fornecida, insira o código de ativação do seu canal.

Agora, faça login na sua conta primordial clicando no botão de login.

Agora, você pode transmitir seus programas favoritos na Apple TV.

Ative a Paramount Network na DirecTV

As etapas para ativar a rede primordial no Directv são as seguintes:

Em primeiro lugar, o menu de aplicativos Directv deve ser acessado pressionando a seta para a direita no controle remoto.

Em seguida, você pode se mover pela tela usando as setas para cima e para baixo para encontrar o aplicativo.

Depois de encontrar o aplicativo, abra-o selecionando-o.

Agora, escolha seu provedor de TV.

E faça uma cópia do código de ativação.

Em seguida, visite paramountnetwork.com/activate em um navegador.

E, digite o código de ativação aqui.

Agora, você pode fazer login no seu provedor de TV.

Ative a Paramount Network no Xfinity

No Xfinity, você pode transmitir gratuitamente os programas e séries de TV mais populares da Paramount Network. Aqui estão os passos que você precisa tomar.

Em primeiro lugar, clique no botão Xfinity para abrir o Menu Principal.

Em seguida, escolha a seção Aplicativos na tela inicial.

E encontre o aplicativo Paramount Network. Selecione-o.

Em seguida, inicie o aplicativo clicando no botão OK.

E continue selecionando um provedor de TV e concluindo o processo de ativação.

Agora, um código de ativação de 7 dígitos será exibido. Copie-o em algum lugar.

Em seguida, abra seu navegador da web. E acesse paramountnetwork.com/activate.

Então. preencha o espaço em branco com o código de ativação do dispositivo.

E conclua o processo de ativação fazendo login no seu provedor de TV.

Ative a Paramount Network na Android TV

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para ativar a Paramount Network na sua Android TV:

Primeiro, comece ligando sua TV.

Agora, para baixar o aplicativo Paramount Network em seu dispositivo, navegue até o Google

Play Store usando seu controle remoto.

Abra o aplicativo depois de instalado.

Em seguida, insira os detalhes válidos em sua conta Paramount agora.

Agora, a tela da sua TV exibirá um código de ativação assim que você fizer login. Anote-o.

E, inicie seu navegador em seu computador ou smartphone. Em seguida, acesse paramountnetwork.com/activate. Isso o levará à página principal de ativação.

Agora, na próxima etapa, insira o código de ativação. E, pressione “Continuar”.

Em seguida, faça login na sua conta. E siga as instruções na tela para ativar o canal Paramount.

O código de ativação da Paramount Network TV não está funcionando?

Se o código de ativação da Paramount Network TV não estiver funcionando, tente solucionar o problema da seguinte maneira:

Em primeiro lugar, certifique-se de que o código não expirou. Pode ter levado muito tempo para ativar seu dispositivo.

Na página de ativação, clique no botão Regenerar Código para obter um novo código.

Em seguida, reinstale o aplicativo. E, lançá-lo depois. Em seguida, selecione seu provedor de TV.

Além disso, verifique se os cookies e o cache do navegador estão limpos. Então tente novamente.

No entanto, caso nenhuma das etapas funcione, entre em contato com o suporte ao cliente em [email protected] Para obter mais assistência.

Palavras finais

Isso é tudo sobre como ative a rede paramount plus no Roku, Fire Stick, Xfinity, Android TV, etc. Certifique-se de seguir as etapas corretamente, caso contrário você poderá enfrentar alguns problemas com o código de ativação. Além disso, mantenha uma cópia do seu código de ativação em um local seguro.

