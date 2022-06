ATMA anuncia NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A ATMA, uma fornecedora líder de serviços, anuncia novas oportunidades de trabalho em todo o país. Para concorrer às funções, os interessados devem atender às exigências mínimas. Acompanhe as vagas disponíveis para inscrição e todas as informações necessárias para o preenchimento correto da ficha cadastral.

ATMA contrata novos profissionais no país

Criada no ano de 2014, a empresa ATMA é referência no setor de Gestão de Pessoas. Buscando por profissionais que se encaixem dentro da tradição da empresa, foi lançado um novo processo de recrutamento que está disponível em várias cidades do Brasil. Para se candidatar será importante atender às exigências mínimas da função.

Além de salários compatíveis ao mercado, a companhia oferece aos novos colaboradores uma lista de vantagens, que podem incluir: seguro de vida, plano médico, vale refeição, plano odontológico, vale transporte, ações motivacionais, programa de parceria com empresas, programa de treinamento, auxílio educação, sala de descompressão e auxílio academia.

Acompanhe as oportunidades em aberto de acordo com informações coletadas dentro da plataforma InfoJobs:

Promotores de Telefonia Móvel – Várias cidades do Brasil;

Promotores de Reposição – Salvador;

Porteiros para Edifícios Comerciais – São Paulo;

Promotores e Repositor Necessário Veículo Próprio – São Paulo;

Técnicos de Enfermagem do Trabalho – Recife;

Médicos do Trabalho – Fortaleza;

Supervisores Trade Marketing – Osasco.

Como fazer sua inscrição

Os interessados em se juntar à equipe ATMA devem prestar atenção aos prazos para a conclusão do cadastro. Além disso, antes de finalizar sua inscrição, é importante atentar-se às qualificações e especificações de cada função. Acesse a página de inscrições para revisar as exigências necessárias e concluir sua participação.

