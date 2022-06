Aulas das escolas municipais de Penedo voltam no próximo dia 04 de julho de forma presencial

Uso de máscara contra Covid-19 também volta a ser obrigatório no ambiente escolar

Secom PMP

O sistema de aulas presenciais na rede municipal de ensino da Prefeitura de Penedo será retomado na próxima segunda-feira, 04 de julho.

A decisão da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi comunicada aos diretores de escolas e creches pela gestora da pasta, Cíntya Alves, durante reunião realizada nesta quinta-feira, 30.

O encontro também serviu para orientar as equipes gestoras em relação à identificação de estudantes que deixarem de frequentar as aulas para identificar a razão e as providências cabíveis para seu retorno.

Em relação às comunidades com dificuldade de acesso em função dos danos provocados pelas chuvas, a Semed também está planejando estratégias para viabilizar a continuidade do ano letivo.

Outro comunicado apresentado pela direção da Semed é a volta da obrigatoriedade do uso de máscara facial, medida de prevenção relacionada com o recente aumento de casos de Covid-19 em todo o país.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP