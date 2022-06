Auxílio Brasil de junho terá mais 56 mil beneficiários

O Ministério da Cidadania, pasta responsável pela coordenação do Auxílio Brasil, realizou uma nova triagem durante este mês de junho. Desse modo, o programa social deverá contar com a entrada de 56 mil novos beneficiários.

O processo de seleção dos novos participantes vem ocorrendo com base nas informações presentes no Cadastro Único. Isto é, o CadÚnico, principal base de dados do Governo Federal para programas sociais.

Assim, com o fim do pagamento das parcelas do mês de maio, a gestão já vem se preparando para iniciar mais uma nova rodada de depósitos.

Nesse sentido, antes de cada calendário de pagamentos, o Ministério da Cidadania realiza uma triagem. A partir desta, é possível identificar possíveis participantes que não estejam mais de acordo com os critérios para participar do programa.

Portanto, isso acaba permitindo a inclusão de novos beneficiários na folha de pagamento do Auxílio Brasil.

Famílias esperam inclusão no Auxílio Brasil

Após a criação do Auxílio Brasil, o número de beneficiários aptos a participarem do benefício vem aumento em todo o país. Assim, a fila de espera do auxílio também vem apresentando um forte crescimento.

Nesse sentido, segundo dados do Ministério da Cidadania, até o mês de maio, somente no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, cerca de 26,2 mil famílias tiveram o seu cadastro aprovado. No entanto, deste número, 14.594 ainda aguardam para ter acesso ao programa, que possui valor médio de R$ 400.

Desse modo, de acordo com o Governo Federal, estas famílias terão que esperar um aumento no orçamento do benefício. Outra alternativa é a exclusão de beneficiários da medida, abrindo espaço para a entrada de novos.

Segundo pasta, a fila de espera do benefício chegou a ser zerada no início deste ano de 2022, mas voltou a crescer a partir de fevereiro.

Conforme a Confederação Nacional de Municípios (CNM), então, cerca de 1 milhão de famílias brasileiras ainda aguardam para ter acesso ao Auxílio Brasil.

Quem pode participar do Auxílio Brasil?

Segundo o Ministério da Cidadania, poderão participar do Auxílio Brasil as famílias que cumprem com os critérios necessários.

Portanto, exige-se a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico). Estas informações, ainda, devem passar por atualizações a cada dois anos.

Além disso, os cidadãos devem se enquadrar nos critérios de renda, quais sejam:

Se encontrar em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda mensal per capita de até R$ 105;

Estar na faixa de pobreza, ou seja, recebendo mensalmente entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa. Contudo, ainda é necessário ter em sua constituição gestantes, nutrizes ou crianças e jovens de 0 a 21 anos incompletos.

Assim, estes cidadãos passarão pela análise do Ministério da Cidadania a fim de entrar na medida.

É importante lembrar, ainda, que o participante do programa, assim que entra na medida, deve permanecer de acordo com estes critérios. Além disso, também é necessário cumprir com as regras de manutenção como vacinação e frequência escolar, por exemplo.

Parcela de junho começará no dia 17

Segundo o calendário oficial do Ministério da Cidadania e Caixa Econômica Federal, os novos pagamentos do Auxílio Brasil de junho deverão acontecer entre os dias 17 e 30.

Ademais, estes depósitos serão escalonados de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, como de costume.

Dessa forma, confira a seguir as datas de pagamento para este mês de junho:



17 de junho: NIS de final 1;

NIS de final 1; 20 de junho: NIS de final 2;

NIS de final 2; 21 de junho: NIS de final 3;

NIS de final 3; 22 de junho: NIS de final 4;

NIS de final 4; 23 de junho: NIS de final 5;

NIS de final 5; 24 de junho: NIS de final 6;

NIS de final 6; 27 de junho: NIS de final 7;

NIS de final 7; 28 de junho: NIS de final 8;

NIS de final 8; 29 de junho: NIS de final 9;

NIS de final 9; 30 de junho: NIS de final 0.

Durante o mês de maio, o programa contou com um tíquete médio de R$ 409. Ao todo, o Governo Federal repassou cerca de R$ 7,3 bilhões a 18,1 milhões de famílias por todo o país.

O número foi um pouco maior do que o de abril, em que 18,06 milhões de unidades familiares foram contempladas pelo programa de transferência de renda. Isto é, totalizando um repasse de R$ 7,4 bilhões.

Em breve, portanto, o governo deverá divulgar o tíquete médio deste mês.

Ademais, segundo o Ministério da Cidadania, maiores informações sobre o programa também podem ser consultadas por meio do aplicativo oficial do benefício, o Auxílio Brasil. Em conjunto, também é possível acessar o Caixa Tem, que é já conhecido pela grande maioria de beneficiários.

Por fim, também é possível que os participantes acessem informações através da central de atendimento do ministério, disponível pelo telefone 121. Ainda, há a central de atendimento da Caixa Econômica Federal, disponível pelo número 111.

Vale Gás aumentará parcela do Auxílio Brasil de junho

Os beneficiários que participam do Auxílio Brasil deverão receber uma parcela maior durante este mês de junho.

Isso ocorrerá em razão do pagamento do Vale Gás, ou seja, benefício pago bimestralmente a fim de auxiliar as famílias que mais precisam na aquisição do gás de cozinha. Contudo, o pagamento do Vale Gás ainda não chega a todas as famílias que participam do Auxílio Brasil.

Terão direito ao recebimento do benefício, portanto, aquelas famílias devidamente inscritas no CadÚnico que possuem renda per capita mensal igual o menor a meio salário mínimo, ou seja, R$ 606.

Além disso, também receberão o auxílio gás, aquelas unidades familiares que possuem em sua constituição integrantes que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Trata-se de benefício que fornece o pagamento de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212, à pessoa com deficiência e ao idoso com mais de 65 anos de idade que não tem condição de prover seu próprio sustento e de sua família.

Ademais, a lei que regulamenta o benefício também indica a prioridade “às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Segundo estimativa do Governo Federal, espera-se que, durante este mês de junho, o valor do Vale Gás seja algo próximo dos R$ 55. O valor deste programa varia visto que corresponde a 50% do valor do botijão de gás de 13 quilos. Portanto, de acordo com a variação média deste preço, conforme pesquisa da ANP (Agência Nacional de Petróleo), o valor do auxílio também muda.