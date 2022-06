Auxílio Brasil de R$400: Calendário oficial de de pagamentos de junho revelado; veja as datas

Os pagamentos referentes ao mês de maio do Auxílio Brasil foram encerrados no último dia 31 de maio. Por esse motivo, os beneficiários do programa se questionam sobre quando serão liberados os novos repasses. Mas atenção, não vai demorar.

Atualmente, o Auxílio Brasil atende mais de 18 milhões de famílias. Todas elas recebem um benefício mínimo no valor de R$ 400, fixado permanentemente através do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 6/2022.

Como de costume, após os pagamentos deste mês o Ministério da Cidadania fará uma nova triagem para saber quem ainda está apto para receber o benefício e quem deve ter os repasses cancelados nos próximos meses.

Requisitos para receber o Auxílio Brasil

O benefício do Auxílio Brasil é concedido aos seguintes públicos:

Famílias em situação de extrema pobreza: família que possui renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até R$ 105,00;

Famílias em situação de pobreza: nessa situação a família deve possuir renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00, desde que possua em sua composição gestantes, nutrizes, ou pessoas de 0 a 21 anos de idade incompletos.

Além disso, é necessário estar cumprindo as seguintes regras:

Em primeiro lugar, realização do pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.

Calendário do Auxílio Brasil – Junho de 2022

Final 1: dia 17 de junho;

Final 2: dia 20 de junho;

Final 3: dia 21 de junho;

Final 4: dia 22 de junho;

Final 5: dia 23 de junho;

Final 6: dia 24 de junho;

Final 7: dia 27 de junho;

Final 8: dia 28 de junho;

Final 9: dia 29 de junho;

Final 0: dia 30 de junho.

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos

Primeiramente, no aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS);

(disponível para download gratuitamente para Android e iOS); Por fim, no aplicativo Caixa Tem (disponível para download gratuitamente para Android e iOS).