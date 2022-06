Auxílio Brasil de R$400: liberado pagamento de junho e o empréstimo consignado

A parcela de junho do Auxílio Brasil começou a ser paga nos últimos dias. O cronograma de pagamentos foi iniciado na última sexta (17) e, até o momento, um grupo já pode receber os valores do programa: os beneficiários com NIS final 1.

A princípio, é importante confirmar que os demais beneficiários do programa receberão as suas parcelas até o dia 30, de acordo com o calendário de pagamentos.

Segundo dados oficiais, o pagamento do tíquete médio do benefício de maio foi de R$ 409. Ao todo, foram pagos R$ 7,3 bilhões a 18,1 milhões de famílias, segundo o Ministério da Cidadania.

Os números apresentados acima foram um pouco superior do que o pago em abril. Na oportunidade, foram 18,06 milhões de famílias foram atendidas pelo programa, totalizando recursos de R$ 7,4 bilhões.

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil

Os pagamentos do Auxílio Brasil já foram efetuados para os beneficiários com NIS final 1. A seguir, confira os próximos pagamentos do mês de junho:

17 de junho: NIS final 1

20 de junho: NIS final 2

21 de junho: NIS final 3

22 de junho: NIS final 4

23 de junho: NIS final 5

24 de junho: NIS final 6

27 de junho: NIS final 7

28 de junho: NIS final 8

29 de junho: NIS final 9

30 de junho: NIS final 0

Empréstimo consignado para o Auxílio Brasil

Nesta semana, circulou pela internet uma imagem adulterada que provaria uma aparente liberação do empréstimo consignado no aplicativo do Caixa Tem. Segundo o suposto print da página inicial do aplicativo, o Governo Federal teria liberado a opção de empréstimo para os trabalhadores naquele momento. Todavia, a imagem não é real.

Segundo informações do próprio Ministério da Cidadania, o empréstimo consignado para usuários do Auxílio Brasil ainda está em construção. Dessa forma, não existe a opção de solicitação do crédito no aplicativo do Caixa Tem e nem em nenhuma outra aplicação atualmente. Com a divulgação da falsa imagem, alguns usuários se confundiram.

Segundo relatos, algumas pessoas abriram o aplicativo do Caixa Tem e perceberam que não existia a opção de consignado para o Auxílio Brasil. Diante disso, parte delas decidiu excluir o app e baixar novamente. Nesse processo, alguns usuários acabam bloqueando os seus aplicativos e não conseguiram acessar mais nada depois do ato.

Além disso, há casos de pessoas que fizeram o download de outras versões não oficiais do aplicativo na internet para saber se existia a opção de consignado por lá. No entanto, os cidadãos não encontraram nada e os que encontraram poderiam ser vítimas de golpes, já que não estamos falando de aplicativos oficiais do Governo Federal.

O Ministério da Cidadania garante que o empréstimo consignado será liberado ainda este ano. Embora ainda não confirmem uma data para a liberação, membros da pasta dizem que farão um grande anúncio para marcar o início das solicitações. Assim, os cidadãos saberão exatamente quando poderão pedir o dinheiro.