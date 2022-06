Auxílio Brasil de R$400: quem tem NIS final 3 recebe parcela de junho hoje

O Auxílio Brasil do mês de junho segue sendo pago nesta terça-feira (21). Dessa forma, a partir de hoje, os beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) final 3 terão os valores liberados pelo Governo Federal.

A princípio, é importante confirmar que os demais beneficiários do programa receberão as suas parcelas até o dia 30, de acordo com o calendário de pagamentos.

Segundo dados oficiais, o pagamento do tíquete médio do benefício de maio foi de R$ 409. Ao todo, foram pagos R$ 7,3 bilhões a 18,1 milhões de famílias, segundo o Ministério da Cidadania.

Os números apresentados acima foram um pouco superior do que o pago em abril. Na oportunidade, foram 18,06 milhões de famílias foram atendidas pelo programa, totalizando recursos de R$ 7,4 bilhões.

No dia 4 de maio, o Senado aprovou medida provisória (MP) que torna permanente o valor mínimo de R$ 400 para o Auxílio Brasil.

Clique aqui e veja como se inscrever no CadÚnico

Confira abaixo o calendário de pagamentos da parcela de junho

17 de junho: NIS final 1

20 de junho: NIS final 2

21 de junho: NIS final 3 – Pagamentos hoje

22 de junho: NIS final 4

23 de junho: NIS final 5

24 de junho: NIS final 6

27 de junho: NIS final 7

28 de junho: NIS final 8

29 de junho: NIS final 9

30 de junho: NIS final 0

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

O número de pessoas que fazem parte do programa cresceu em pouco mais de 3 milhões de usuários desde o final do ano passado, quando pouco mais de 14 milhões de cidadãos estavam aptos ao recebimento do benefício. No entanto, o crescimento não foi suficiente para zerar a fila de espera para a entrada no programa.

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos