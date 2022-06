Auxílio Brasil de R$400: veja como consultar o número do NIS

O NIS (Número de Identificação Social) está relacionado a quase todos os benefícios do Governo Federal, além de direitos trabalhistas e previdenciários. Por esse motivo, o número é de extrema importância para recebimento do Auxílio Brasil, seguro-desemprego, abono salarial, aposentadoria, FGTS, entre outros.

O número do NIS é informado por meio da Caixa Econômica Federal.

Diferença entre NIS e PIS

A princípio, é importante destacar que o número do NIS e do Programa de Integração Social (PIS) não é diferente. O que muda entre eles é que o NIS é criado quando o cidadão começa a receber benefícios sociais. Já o PIS é fornecido no momento em que a carteira de trabalho é assinada pela primeira vez.

Como consultar o NIS?

Para quem ainda tem dúvidas a respeito do número do seu NIS, fique tranquilo. Atualmente, existem diversos meios de consultar o Número de Identificação Social, podendo ser de forma física ou até mesmo pela internet, por diferentes canais que o governo oferece. Veja alguns deles:

CadÚnico

O cidadão poderá realizar a consulta do número do NIS pelo Cadúnico. Para isso, será necessário preencher suas informações via portal eletrônico Meu CadÚnico ou através do aplicativo (disponível para Android e iOS).

Carteira de trabalho

Na carteira de trabalho em papel, o NIS, possivelmente, está anotado como PIS nas últimas páginas, em um cartão informativo da Caixa Econômica Federal.

Já na versão digital, o número do PIS ou NIS consta em um dos contratos registrados. Para ter acesso a versão digital é preciso baixar o aplicativo CTPS (disponível para Android e iOS).

Extrato do FGTS

O extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também é um outro caminho para que o cidadão realize a consulta do número do NIS. O aplicativo está disponível na plataforma Android e iOS.

Ademais, a consulta também poderá ser realizada em uma das agências, site da Caixa e telefone 0800-7260207.

Meu INSS

No site Meu INSS e no aplicativo (disponível para Android e iOS), o cidadão também poderá realizar a consulta de seu número do NIS. No entanto, é importante destacar que será necessário utilizar os dados de acesso para o portal gov.br.

No momento da consulta no Meu INSS, o número do NIS é mostrado com o nome ‘NIT’. Pelo telefone oficial da Previdência Social (135) também é possível fazer a consulta do Número de Identificação Social.

Cartão Cidadão

O Cartão Cidadão também é possível conferir o número do NIS, visto que os dígitos constam logo abaixo do nome do beneficiário e acima da data de emissão do cartão.

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil

Para que os pagamentos de ambos os benefícios ocorram em conjunto é preciso que o calendário seja o mesmo. Confira as datas a seguir:

Final do NIS Junho 1 17 de junho 2 20 de junho 3 21 de junho 4 22 de junho 5 23 de junho 6 24 de junho 7 27 de junho 8 28 de junho 9 29 de junho 0 30 de junho