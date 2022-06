Auxílio Brasil e FGTS têm calendários liberados para JUNHO. Veja todas as datas

Os brasileiros, neste mês de junho, contarão com benefícios sendo pagos pelo Governo Federal. De acordo com um levantamento feito pelo Notícias Concursos, pelo menos dois grandes programas seguem sendo liberados.

Segundo o cronograma de liberações do Governo Federal, estão previstos para serem liberados neste mês de junho o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e também o Auxílio Brasil.

O saque emergencial do FGTS foi liberado com valor de até R$1 mil. De acordo com as regras de liberação do programa, os saques começaram desde o último dia 20 de abril e neste mês são dois pagamentos programados.

O Auxílio Brasil oferece transferência de renda para famílias que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. O benefício é pago para cerca de 18 milhões de brasileiros, com valor mínimo de R$400. O benefício deste mês de junho começará a ser pago a partir do próximo dia 17 de junho.

Saque Emergencial do FGTS

O novo saque de até R$ 1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está sendo liberado gradualmente aos trabalhadores. Os nascidos em janeiro a novembro já foram contemplados com o pagamento do benefício emergencial.

De acordo com o cronograma de liberações, a CAIXA vai liberar mais um saque. De acordo com o calendário, o saque do FGTS será liberado a partir da próxima quarta-feira (15/06).

Os saques poderão ser feitos até 15 de dezembro.

Não é necessário solicitar o saque, isso porque, o dinheiro é disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Mas caso o beneficiário não tenha uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica abrirá uma em nome do trabalhador.

Auxílio Brasil

Os beneficiários do Auxílio Brasil começarão a receber suas parcelas referentes ao mês de junho na próxima semana. De acordo com o Governo Federal, os pagamentos do programa começarão no próximo dia 17 (próxima sexta-feira) e seguirão até o dia 30, conforme o número final do Número de Inscrição Social (NIS).

Antes de mais nada, é válido destacar que no último mês de maio, o valor médio de pagamentos do benefício foi de R$ 409. O programa pagou, ao todo, R$ 7,3 bilhões a 18,1 milhões de famílias no mês passado, conforme informou o próprio Ministério da Cidadania.

A princípio, o quantitativo de inscritos do último pagamento foi um pouco maior do que o pago em abril, quando 18,06 milhões de famílias foram atendidas pelo programa, totalizando R$ 7,4 bilhões em pagamentos.

Veja o calendário de junho:

17 de junho: NIS final 1

20 de junho: NIS final 2

21 de junho: NIS final 3

22 de junho: NIS final 4

23 de junho: NIS final 5

24 de junho: NIS final 6

27 de junho: NIS final 7

28 de junho: NIS final 8

29 de junho: NIS final 9

30 de junho: NIS final 0