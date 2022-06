Auxílio Chuva: famílias atingidas começam a receber

Os depósitos do Auxílio Chuva já começaram a acontecer.

Isto é, trata-se de benefício que irá dar um apoio às famílias que sofreram com as chuvas. Desse modo, a partir da última quarta-feira, 15 de junho, iniciou o pagamento do valor de R$ 2.500 em Pernambuco.

Nesse sentido, segundo a atual gestão da cidade, 2.300 famílias deverão receber a medida.

Do total da quantia, que será de parcela única, então, R$ 1 mil são oriundos de recursos da Prefeitura de Recife e os outros R$ 1,5 mil serão do governo estadual.

Assim, ao todo, cerca de 26 mil famílias residentes em áreas de maior vulnerabilidade e risco já contam com cadastro da Defesa Civil e da Assistência Social do município. Esta inscrição, portanto, ocorreu por meio do serviço dos agentes comunitários da Secretaria de Saúde.

Então, de acordo com informações do governo, a prefeitura do Recife deverá executar um cruzamento de dados. Dessa maneira, será possível checar se todas as unidades familiares cumprem os critérios de participação do benefício.

“A gente está na fase final de execução do pagamento do AME, o Auxílio Municipal e Estadual, construído pela Prefeitura do Recife, Governo do Estado de Pernambuco e Câmara de Vereadores do Recife, no valor de R$ 2.500. O pagamento vai ser feito através do Banco do Brasil, pelo aplicativo ‘Carteira bB’ e a lista de todos os beneficiados estará disponível no Conecta Recife, a mesma plataforma que a gente utilizou para fazer a vacinação no Recife”, destacou João Campos.

Famílias receberão confirmação

Segundo a gestão municipal, no decorrer desta semana, todas as famílias deverão receber a confirmação da participação no benefício. Dessa forma, é necessário ficar atento às mensagens do Whatsapp oficial da Prefeitura de Recife.

Além disso, junto da confirmação, a mensagem também deverá conter orientações para que os beneficiários realizem o saque da quantia. A movimentação, portanto, deverá ocorrer por meio de uma das agências do Banco do Brasil.

“Você vai receber uma mensagem do WhatsApp oficial da prefeitura, ele é verificado, tem aquele símbolo de verificação. Você vai abrir essa mensagem, fazer o seu cadastro com seus dados de CPF e seu nome e baixar o aplicativo Carteira bB. A partir de amanhã, já vai ter o saldo, R$ 2.500 disponíveis”, destacou o prefeito do Recife.

Assim, após receberem a confirmação da prefeitura, os cidadãos deverão efetuar o download do aplicativo Carteira bB, do Banco do Brasil. Por fim, para finalizar o processo, o beneficiário deverá estar próximo de um caixa eletrônico da instituição bancária para realizar o saque da quantia.

Segundo a gestão municipal, existem outras instruções para o beneficiário não possui celular. Este, então, que teve seu núcleo familiar relacionado para receber o AME, deverá se dirigir a um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) ou um Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS). Ademais, neste momento, é importante ter em mãos o CPF para liberação da ordem de pagamento para retirar o auxílio.

Jaboatão inicia cadastro de vítimas para Auxílio Chuva

Na quinta-feira de 09 de junho, a cidade de Jaboatão dos Guararapes iniciou o processo de cadastro das famílias. Isto é, aquele cidadãos que sofreram perdas materiais em razão das chuvas.

Até o momento, já são mais de 120 fatalidades e mais de 128 mil cidadãos desalojados no estado de Pernambuco. Assim, estes poderão receber o auxílio do governo estadual de R$ 1,5 mil.

Além disso, a prefeitura também anunciou o pagamento de mais R$ 1,5 mil para aqueles cidadãos que necessitaram de ficar em abrigos municipais.

De acordo com a gestão do estado, então, os dois benefícios serão pagos por meio de parcela única. Desse modo, a prefeitura indica que o processo de cadastro das famílias vem ocorrendo nos locais mais atingidos pelas chuvas e deslizamentos.

Para receber os valores, portanto, é necessário que o cidadão tenha inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Qual será o orçamento do Auxílio Chuva?

Segundo o governo estadual, cada município terá acesso as seguintes valores:

Recife – R$ 33.051.902,05

Jaboatão dos Guararapes – R$ 18.625.044,23

Olinda – R$ 11.445.163,19

Paulista – R$ 9.863.584,11

Cabo de Santo Agostinho – R$ 5.908.238,60

Abreu e Lima – R$ 4.306.327,47

Igarassu – R$ 4.286.630,80

Camaragibe – R$ 3.882.658,45

São Lourenço da Mata – R$ 3.481.481,76

Goiana – R$ 2.724.113,02

Palmares – R$ 2.433.491,83

Escada – R$ 2.312.516,15

Moreno – R$ 2.171.843,80

Paudalho – R$ 2.090.769,77

Limoeiro – R$ 1.933.196,41

Timbaúba – R$ 1.767.363,15

Bom Jardim – R$ 1.759.992,79

Aliança – R$ 1.644.862,57

Passira – R$ 1.151.047,99

Sirinhaém – R$ 1.073.659,14

Glória do Goitá – R$ 1.069.084,43

Nazaré da Mata – R$ 1.052.310,49

Pombos – R$ 1.045.321,35

Vicência – R$ 850.514,92

Macaparana – R$ 801.209,71

Chã Grande – R$ 799.049,43

Araçoiaba – R$ 702.599,29

São José da Coroa Grande – R$ 688.366,85

Lagoa do Carro – R$ 638.426,26

São Vicente Férrer – R$ 608.944,80

Tracunhaém – R$ 530.285,19

Desse forma, é importante que os governos municipais usem destes valores para auxiliar as famílias.

Alagoas também inicia pagamento de Auxílio Chuva

As vítimas que foram atingidas pelas chuvas no estado de Alagoas entre os meses de maio e junho já começaram a receber a primeira parcela do programa Auxílio Chuva.

Nesse sentido, os depósitos se iniciaram na última segunda-feira, 13 de junho, no município de Rio Largo. Isto é, onde 125 famílias do programa receberam a parcela de R$ 500.

Ao todo, então, cada unidade familiar afetada pelas chuvas deverá receber a quantia de R$ 2.000. Este valor será um total de quatro parcelas de R$ 500, com depósitos nos meses de junho, julho, agosto e setembro.

“Em todos os momentos de dificuldade vou estar próximo aos alagoanos e alagoanas que precisam de um governador que tenha empatia e se coloca no lugar do outro”, afirmou o governador Paulo Dantas. A declaração ocorreu durante evento na Escola Estadual Rosalvo Ribeiro, em Rio Largo, onde centenas de alunos de escolas públicas estaduais participaram de uma aula preparatória para o Enem.

Durante o encontro, então, o governador recebeu 125 pessoas residentes de Rio Largo que se cadastraram no benefício.

“Infelizmente, a fome voltou, e isso eu falo com muita tristeza. Mas o Governo de Alagoas vai executar o maior programa para atender às pessoas que passam fome ou estão em situação de segurança alimentar”, declarou Paulo Dantas.

Nesta primeira etapa do benefício, portanto, já há cerca de 2.800 famílias. Isto é, são aquelas residentes em 25 dos 34 municípios do estado com decreto de calamidade pública em razão das chuvas.