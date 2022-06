Auxílio Chuvas atende 300 cadastros de pessoas afetadas pelas chuvas em Penedo

Governador Paulo Dantas prioriza vítimas em situação de extrema pobreza e pobreza

Secom PMP

O socorro emergencial criado pelo Governador Paulo Dantas para pessoas desabrigadas ou desalojadas pelas chuvas em Alagoas atende 300 cadastros em Penedo.

Com base no levantamento de desabrigados e desalojados, o Auxílio Chuvas começou a ser pago no início desta semana, repassando a primeira parcela mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) do valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), Rafael Ferreira, explica que o benefício é norteado por unidade habitacional afetada, destruída ou ainda sem condições de uso pelos riscos que oferece.

Isso significa que a quantidade de pessoas/famílias beneficiadas com o Auxílio Chuva é superior aos 300 cadastros atestados pelas condições do imóvel.

O gestor da SEMDSH Penedo informa ainda que a prioridade determinada pelo decreto estadual é atende inicialmente quem se encontra em situação de extrema pobreza e pobreza, passando para baixa renda na próxima remessa do depósito da parcela inicial do Auxílio Chuva.

O pagamento do Auxílio Chuvas será feito preferencialmente por meio do aplicativo CAIXA TEM. Quem não possue smartphone, deve cadastrar o número do telefone celular na agência da Caixa, procedimento necessário para fazer o saque em casa lotérica.

Com a carteira de identidade em mãos, o cadastrado apresenta o número do celular ao caixa que envia um SMS com uma senha para a liberação do saque.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP