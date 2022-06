Baixe e instale o Microsoft Office 2021 (GRATUITO)

O Microsoft Office é um conjunto de software de escritório, incluindo Word, Excel, PowerPoint e vários outros. Este software é dedicado a vários propósitos, como o Work é um processador de texto, o Excel é destinado a planilhas, enquanto o PowerPoint é para criar a apresentação. A Microsoft anunciou o Microsoft Office 2021, que será o sucessor do Office 2019.

O Microsoft Office 2021 é destinado a usuários que não desejam assinar o Microsoft 365. Os usuários terão que pagar uma taxa única para poder acessar e usar o Microsoft Office 2021. Vamos discutir o Microsoft Office 2021, sua data de lançamento, preços , como você pode baixar e várias outras coisas.

O Microsoft Office 2022 virá em duas variantes para uso comercial e uso pessoal. A variante para uso comercial será chamada Office LTSC, que significa Long Term Servicing Channel. O Office LTSC terá desempenho aprimorado em seus aplicativos, recursos de acessibilidade aprimorados, melhorias visuais e vários outros.

A Microsoft já lançou o Office LTSC e os usuários podem baixá-lo. No entanto, falando sobre o Microsoft Office 2021 para uso pessoal, a Microsoft ainda não o lançou. A Microsoft planeja lançar o Office 2021 para uso pessoal em 5 de outubro, juntamente com o Windows 11.

Tanto a versão do Microsoft Office 2021 será suportada no Windows quanto no Mac. Eles virão em versões de 32 e 64 bits, e a Microsoft fornecerá suporte para o Office 2021 por cinco anos. Além disso, a Microsoft também disse que não planeja alterar o preço do pacote de escritório.

Requisitos do sistema para executar o Microsoft Office 2021

A Microsoft não confirmou nenhum requisito de sistema para o Microsoft Office 2021, mas achamos que não será muito diferente da versão anterior do Office. Abaixo estão os requisitos do sistema para executar o Office 2019, que esperamos que sejam os mesmos para o Office 2021-

CPU- Processador dual-core de 1 GHz ou superior

GPU- DirectX 9 ou DirectX 12 ou superior com WDDM 2.0 ou superior

Armazenar- 4 GB de espaço em disco necessário

BATER- Requer 4 GB de RAM

Como você pode baixar o Office 2021?

Após o lançamento do Microsoft Office 2021 pela Microsoft, você o baixará do website oficial. Você terá que comprar o software primeiro e depois fazer login no site. Você verá a opção de baixar o Office 2021 e, clicando nele, poderá baixá-lo. Além disso, você poderá baixar o Office 2021 na Microsoft Store.

Baixe o Microsoft Office 2021 para Windows 10/11

Microsoft não mudará a forma tradicional de download Microsoft Office 2021mas não sabemos quais novas mudanças a Microsoft trará com este evento de lançamento.

Download

Office 2021 para Mac 2011 14.7.7

Compartilhamos o link de download direto do Microsoft Office 2021. A versão está crackeada e você pode usá-la gratuitamente para macOS.

Download

Recursos do Office 2021

O Office 2021 terá mudanças significativas em termos de recursos visuais e recursos. Os recursos gerais do Office 2021 são:

Haverá novo conteúdo de mídia de estoque

A suíte office terá um novo design com novos ícones

O Office 2021 terá melhorias de desempenho.

A suíte de escritório incluirá uma barra de pesquisa da Microsoft para consultas de pesquisa geral.

A caixa de valor de cor hexadecimal também está incluída no pacote de escritório.

A opção de contorno de estilo esboçado foi incluída para formas.

A guia Draw terá uma nova borracha de ponto, adições de laço e régua.

O Office 2021 também tem suporte para o formato OpenDocument 1.3

Falando sobre as atualizações e adição de recursos nos aplicativos individuais, você verá os seguintes novos recursos-

Excel

Haverá a pesquisa XLOOKUP para permitir que você encontre informações em tabelas e intervalos.

O Excel terá novas funções de matriz dinâmica, incluindo FILTER, SORT, UNIQUE, SORTBY, RANDARRAY e SEQUENCE.

Existe uma função XMATCH que permite pesquisar um item específico e fornece a posição desse item.

Com a função LET, você pode atribuir nomes aos resultados do cálculo.

Power Point

Haverá elementos de slide na ordem de gravação de tela.

O PowerPoint agora permite reproduzir traços de tinta para visualizar um processo de pensamento.

Há novos recursos na apresentação de slides de gravação para gravação de vídeo, gravação de tinta e gravação com ponteiro laser.

Microsoft Access

Tipo de dados SQL DateTime 2.

Você pode ver guias ativas, reorganizar guias e até mesmo fechar objetos de banco de dados por meio do gerenciador de guias.

Atualize o gerenciador de tabelas vinculadas com a opção de revincular, atualizar e remover opções.

Microsoft Visio

Novas formas e estênceis foram adicionados ao Azure e AWS

Modelo e estêncil de distanciamento social no local de trabalho.

Microsoft Outlook

O Microsoft Outlook vem com tradução de e-mail para mais de 70 idiomas diferentes.

Agora ele vem com um recurso de pesquisa instantânea.

Agora você pode adicionar notas a imagens em e-mail usando caneta, mouse e até lápis.

Office 2021: preços

O preço do Office 2021 será o mesmo do Office 2019. Ambas as versões do MS Office 2021 terão o preço abaixo-

Escritório Casa e Estudante: $ 149,99

Escritório Doméstico e Empresarial: $ 249,99

Veredito

Isso é tudo o que sabemos sobre o Office 2021. Assim como você, também estamos esperando que a Microsoft lance o Office 2021 e o Windows 11 em 5 de outubro. Vamos aguardar o evento para ver o preço exato e como você poderá baixar o Office 2021 após o lançamento. O evento também informará se os usuários do Office 2019 atualizarão para o Office 2021 ou não.